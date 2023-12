„Fliegt garantiert auf die Fresse“: Matthias Schweighöfers Mutter hoffte bei erstem Casting auf Absage

Von: Diane Kofer

Matthias Schweighöfer verfolgte früh den Plan, Schauspieler zu werden. Seine Mutter hatte andere Pläne für ihn und hoffte beim ersten Casting auf eine Abfuhr.

Hamburg – Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm – das im Fall von Matthias Schweighöfer (42) keine Floskel, sondern Tatsache. Wie seine Mutter Gitta (69) hat er als Schauspieler Karriere gemacht. Nicht nur in Deutschland, sondern auch international ist der Kinostar gefragt. Doch wäre es nach seiner Mama gegangen, hätte Matthias andere Wege eingeschlagen: Von seinen Plänen, schon als Kind im TV-Geschäft Fuß zu fassen, hielt sie gar nichts.

Matthias Schweighöfers Mutter wollte ihm die Schauspielerei ausreden

Bis auf Thomas Gottschalk (73), der sich bei „Wetten, dass..?“ einen großen Patzer leistete, kennt den Namen Matthias Schweighöfer in Deutschland nahezu jeder. In der „NDR Talkshow“ wird seine Mutter Gitta von Moderatorin Barbara Schöneberger (49) deswegen natürlich auch auf ihren Sohn und dessen große Karriere angesprochen. Doch was einige gar nicht wussten: Gitta Schweighöfer hatte einst gehofft, dass ihr Kind andere Ziele als die Schauspielerei verfolgen würde.

Mit 16 habe der „Oppenheimer“-Darsteller schon den festen Plan gehabt, als Filmstar durchzustarten. „Ich wollte ihm das Ausreden. Ich habe ihm immer erzählt: ‚Du Matthias, der Job ist scheiße, wenn du kein Star bist. Man verdient da nichts“, verrät seine Mutter in der Gesprächsrunde. Stattdessen habe sie sich gewünscht, dass er Abitur macht und dann studiert. Um ihn mit anderen Berufen aus der Fernsehbranche zu locken, hatte sie ihm den damals neuen Studiengang Medienwissenschaft vorgeschlagen – aber Fehlanzeige.

„Dann weiß er, wie hart das ist“: Matthias Schweighöfers Mutter wünschte sich Casting-Absage

Weil alle Versuche, Matthias Schweighöfer von der Schauspielerei abzubringen, erfolglos blieben, musste Gitta zu anderen Mitteln greifen. „Dann lagen da Frauenzeitschriften rum, da war eine Einladung zum Casting drin. Dann dachte ich: ‚Das machste jetzt, da schickste den hin, dann fliegt er garantiert auf die Fresse. Dann weiß er, wie hart das ist‘“, erinnert sie sich zurück. Sie habe ihren Sohn auf den Boden der Tatsachen zurückholen wollen – und auf eine Absage gehofft.

Doch auch dieser Plan ging nicht auf, wie die 69-Jährige weitererzählt. Über eine Studentin habe sie Matthias tatsächlich eine Einladung zum Casting verschafft – und zwar bei niemand Geringerem als dem Erfolgsregisseur Andreas Dresen (60). „Dann ist er da hingefahren, hat die Rolle aber nicht bekommen, weil er zu jung war, aber dann hat er die andere Rolle bekommen“, schildert sie. Nach dem ersten Job sei die Schauspielkarriere zum Selbstläufer geworden.

Matthias Schweighöfer verfolgte früh den Plan, Schauspieler zu werden. Seine Mutter Gitta hatte andere Pläne für ihn und hoffte beim ersten Casting auf eine Abfuhr. © Imago/ Bildagentur Monn; Screenshot: „NDR Talkshow“/ NDR (Fotomontage)

Schon bald wird ihr Sohn wieder in einer großen Rolle im Kino zu sehen sein. Der Musikskandal um das Pop-Duo Milli Vanilli wird verfilmt – Matthias Schweighöfer spielt in „Girl You Know It’s True“ den Produzenten Frank Farian (82). Verwendete Quellen: „NDR Talkshow“/ NDR (Folge vom 15. Dezember 2023)