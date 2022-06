„Stehe mehr auf Kurven“: Max findet Bachelorette Sharon nicht attraktiv

Läster-Attacke gegen ihren Körper

+ © RTL+ Max findet Bachelorette Sharon nicht attraktiv © RTL+

Er lästert über ihren Körper: Max Wilschrey fühlt sich nicht zur Bachelorette Sharon hingezogen. Der Prominente enthüllte, dass er den Star nicht attraktiv finden würde.

Thailand – Hat er es sich mit dieser Aussage bei den Fans verspielt? Max Wilschrey (26) verkündete, dass er auf kurvigere Frauen stehe und er die Bachelorette Sharon Battiste (30) deshalb nicht attraktiv finden würde. Bereits in der zweiten Folge der RTL-Show konnte der Sportler ein Einzeldate mit der Prominenten ergattern, bei dem die beiden zunächst eigentlich begeistert voneinander zu sein schienen.



Obwohl bei der Schauspielerin der Funke übergesprungen war und sie sich zu ihm hingezogen fühlte, hatte Max jedoch so einiges an der Figur der Bachelorette auszusetzen. Der TV-Show-Teilnehmer verkündete nach ihrem gemeinsamen Date, dass er die Schönheit sexuell nicht anziehend finden würde, weil sie zu wenig Kurven für seinen Geschmack hätte. Er erzählte: „Es ist nicht so, dass ich denke, wow, was für eine absolute Granate, da würde ich jetzt lügen. [...] Ich stehe bisschen mehr auf Kurven, dass sie ein bisschen mehr Arsch und Brüste haben könnte.“

Die Zuschauer des TV-Formats reagierten auf die Aussage des Reality-Show-Teilnehmers mit Unverständnis und regten sich über dessen unsensiblen Kommentar auf. So verkündete ein User schockiert: „Hat er gerade ernsthaft gesagt, sie könnte größere Brüste haben?“ Und auch ein anderer Fan schrieb verständnislos: „Der ‚Fußballer‘ aus der Oberliga hätte gerne mehr Arsch und Brüste. Na, wer möchte diesem Prachtstück ein Zuhause geben?“ Scheint ganz so, als ob die Aussage der TV-Persönlichkeit bei vielen Zuschauern nicht besonders gut ankam!