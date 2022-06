Mit Vorprogramm, Aftershow und weiteren Konzertmitschnitten: MDR sendet Kaisermania 2022 live

Roland-Kaiser-Fans aufgepasst! Der 30. Juli steht beim MDR ganz im Zeichen eures Idols. Die diesjährige „Kaisermania“ ist sogar ein tagesfüllendes Programm.

Dresden – Am 30. Juli ist es endlich wieder so weit: Die diesjährige „Kaisermania“ findet statt! Fans der Schlagerlegende Roland Kaiser (70) sollten sich dieses Datum also groß im Kalender eintragen. Und damit Kaiser-Begeisterte auch auf ihre Kosten kommen, hat sich der zuständige Sender MDR so einiges einfallen lassen. Denn die „Kaisermania“ wird in diesem Jahr nicht nur das heiß erwartete Konzert des Titelstars beinhalten.

Am 30. Juli wird bereits ab dem frühen Nachmittag, genauer gesagt ab 13:15 Uhr, ein Vorprogramm zur „Kaisermania“ im MDR gesendet. Sehr wahrscheinlich werden in der „Countdown Kaisermania“ getauften Show so einige hochkarätige Schlagerstars auf der Bühne stehen und die wartenden Zuschauer mit ihren Gesangskünsten bei Laune halten. Das gesamte Programm der „Kaisermania“ wird übrigens live übertragen.

Fans von Roland Kaiser haben Grund zu feiern. 2022 wird der Schlagerstar endlich wieder live auf der Bühne zu sehen sein. Nach drei Jahren Pause kehrt „Kaisermania“ zurück. © IMAGO/Future Image & Instagram/Roland Kaiser

Auch nach dem Auftritt der Schlagerlegende Roland Kaiser geht es noch weiter

Um 20:15 Uhr ist es dann endlich so weit: Die „Kaisermania 2022“ beginnt und Roland Kaiser wird die Bühne betreten! Für seine Fans live in Dresden oder vor den Fernsehgeräten wird das sicherlich ein ganz besonderer Moment. Nach zweieinhalb Stunden Performance beginnt dann die Aftershowparty — echte Kaiser-Fanatiker haben also den ganzen Tag pausenlos Programm! Nach Kritik an der Tontechnik im letzten Jahr haben sich die Verantwortlichen dieses Mal den Berichten zufolge übrigens dazu entschlossen, die Auftritte bei der „Kaisermania“ ohne Bearbeitung live im TV zu übertragen.

Und wer nach der Aftershowparty immer noch nicht genug von Roland Kaiser hat, der kann bis spät in die Nacht auch noch die Aufzeichnung seines Konzertes aus dem letzten Jahr in der Berliner Mercedes-Benz-Arena anschauen. Das MDR-Programm am 30. Juli wird dem Titel „Kaisermania“ also mehr als gerecht — ein absolutes Muss für echte Schlagerfans!