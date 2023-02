Medikamente, Notfälle, Giftschlangen: Das sahen die Dschungelcamp-Fans nicht im TV

Von: Jonas Erbas

Vieles von dem, das im Dschungelcamp geschieht, bekommen die Fernsehzuschauer nie zu Gesicht. So auch 2023: Einige spannende Szenen behielt RTL bis zuletzt unter Verschluss.

Murwillumbah – 16 Staffeln kann das Dschungelcamp inzwischen vorweisen – und damit eine ganze Reihe an unvergesslichen Momenten. Doch es gibt Szenen, die RTL nicht ausstrahlt, immerhin laufen für anderthalb bis zwei Stunden Sendezeit tagtäglich die Kameras rund um die Uhr. Da kommt einiges an Material zusammen, welches den „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Zuschauern eigentlich verborgen geblieben wäre.

Geheime Dschungelcamp-Szenen enthüllt – RTL zeigte nicht alle Arzteinsätze

Mit Visagistin Djamila Rowe (55) hat die 16. Dschungelcamp-Staffel eine würdige Dschungelkönigin gefunden. Ihr Vorteil: Im Gegensatz zum Großteil der anderen Kandidaten ließ sich die 55-Jährige auf keine Streitereien ein, sondern setzt stattdessen auf Ehrlichkeit und Authentizität. Aufsehenerregende Momente gab es im australischen Busch dennoch genug – vor und abseits der Fernsehkameras.

Denn wie bild.de berichtet, soll es zu weitaus mehr Arzteinsätzen gekommen sein als im TV zu sehen war: Fanliebling Dr. Bob (72) sei demnach praktisch dauerbeschäftigt gewesen und musste nicht nur tagtäglich die Sicherheitseinweisungen der Dschungelprüfungen halten, sondern auch seine medizinische Expertise einsetzen: Er kümmerte sich um die Wehwehchen der Promis und lieferte Medikamente aus. Die hatte manch ein Dschungelcamper wohl bitter nötig: Bereits am ersten Tag habe man einige Teilnehmer mit Kopfschmerztabletten versorgen müssen.

Die Platzierungen der Dschungelcamp-Kandidaten 2023: 1. Djamila Rowe (55) 2. Gigi Birofio (23) 3. Lucas Cordalis (55) 4. Jolina Mennen (30) 5. Cosimo Citiolo (41) 6. Papis Loveday (46)



7. Claudia Effenberg (57) 8. Cecilia Asoro (26)



9. Jana URKRAFT Pallaske (43) 10. Tessa Bergmeier (33) 11. Markus Mörl (63) 12. Verena Kerth (41)

Alarm im Dschungelcamp – Papis muss nach Zusammenbruch pausieren, Cosimo verletzt sich am Fuß

Die vom Arzt verschriebenen Tabletten soll es dahingegen in einer kleinen Holzhütte neben dem Dschungeltelefon gegeben haben. Dort mussten die „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ nach dem Aufstehen antanzen und bekamen ihre Pillen – fernab der Fernsehkameras, versteht sich. Große Sorge herrschte zeitweise um Papis Loveday (46), der wie aus dem Nichts neben dem Lagerfeuer zusammenbrach. Während diese dramatische Szene in der Dschungelcamp-Folge zu sehen war, bekamen die Zuschauer von den Folgen nichts mit: Das Männermodel musste zeitweise in ein Krankenlager.

Selbiges galt für Spaßvogel Cosimo (41), der in der zweiten Woche mit dem Fuß umgeknickt war und zeitweise verletzungsbedingt pausieren musste. Andere Aufreger, die es nicht in die Sendung geschafft haben, sollen etwa ein nächtlicher Ausflug durch das Camp von Schlafwandlerin Cecilia Asoro (26), das Auftauchen einer Giftschlange in der Nähe von Lucas Cordalis‘ (55) Bett oder eine von den Kandidaten organisierte Talentshow gegen die Langeweile gewesen sein. Auch eine andere Szene hat RTL offenbar gestrichen: So sollen die Dschungelcamp-Bewohner einen geheimen Aufstand angezettelt haben. Verwendete Quellen: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (RTL/RTL+; Staffel 16), bild.de, rtl.de