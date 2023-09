Mega-Ausraster gegen Jana Ina Zarrella: Steffen Henssler verweigert Entschuldigung

Bei „Grill den Henssler“ rastete der Starkoch wegen der Kritik von Jurorin Jana Ina Zarrella aus. Danach hatte Steffen Henssler auch nicht vor, sich bei seiner TV-Jury für sein unangemessenes Verhalten zu entschuldigen.

Magdeburg – Wer schon einmal „Grill den Henssler“ gesehen hat, der weiß, dass die Kochsendung schnell zur Achterbahnfahrt der Gefühle werden kann. Gastgeber Steffen Henssler (50) ist Fernsehkoch aus Leidenschaft und seine Promi-Kandidaten, die zugleich auch Hensslers Gegner am Herd darstellen, geraten nicht selten in Panik, wenn die Zeit für die Zubereitung ihres Gerichts nach und nach abläuft. Vergangene Woche leistete sich Henssler jedoch einen so übertriebenen Ausraster, dass er von Moderatorin Laura Wontorra (34) zu einer Entschuldigung aufgefordert wurde.

Steffen Henssler dreht durch, als Jana Ina Zarrella sein Dessert kritisiert

Chefköche sind bekanntermaßen nicht selten eher zart besaitet. So auch Steffen Henssler. Als Jury-Mitglied Jana Ina Zarrella (46) in der vorletzten Ausgabe von „Grill den Henssler“ kritisierte, dass die gegrillte Kiwi im Dessert wegen der Alufolie eher schwierig zu essen sei und außerdem „eine richtige Spur“ aufweise, riss bei Henssler hinter der Trennwand der Geduldsfaden.

„Wenn man etwas grillt, hat es eine Grillspur“, schrie der Koch und schlug außerdem gegen die Abtrennung. „Mann! Das kann nicht sein! Woran erkenne ich den Unterschied zwischen ‚gebraten‘ und ‚gegrillt‘? Durch die Grillspur! Heute ist wirklich so ein Tag, ey!“ Jana Ina nahm den Ausraster mit Humor. Das Model verkündete bei der Punktevergabe: „Du kriegst sieben Punkte, du Motz-Dingsbums.“

Steffen Henssler findet sein Verhalten aus der letzten Folge gerechtfertigt

Am Sonntagabend (17. September) flimmerte „Grill den Henssler“ für diese Saison das letzte Mal über die Bildschirme. Doch die Chance, sich bei Jana Ina Zarrella für sein kindisches Verhalten zu entschuldigen, nutzte Steffen Henssler nicht. Angesprochen auf seinen Wutausbruch erklärte er Moderatorin Wontorra: „Du meinst wohl von der Jury zu mir! Wenn man nicht gleicher Meinung ist, kann man das auch mal kundtun.“

Nach der letzten Ausgabe von „Grill den Henssler“ will sich der Star-Koch übrigens erst einmal eine wohlverdiente Auszeit gönnen Verwendete Quellen: VOX / „Grill den Henssler“ vom 18. September 2023