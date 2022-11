„Dazu fällt mir nichts mehr ein“: Erotikstar will bei „Bauer sucht Frau“ Wassermelone schälen

Von: Jonas Erbas

Teilen

Hofdame Patricia sorgt derzeit bei „Bauer sucht Frau“ am laufenden Band für Aufsehen. Zuletzt wurde bekannt, dass die 40-Jährige einst in der Erotikbranche tätig gewesen ist. Nun irritierte sie mit ihrem kulinarischen Unwissen.

Vogelsberg – Bei „Bauer sucht Frau“ könnte es für den hessischen Landwirt Jörg (49) mit der großen Liebe endlich klappen: Zwischen dem Ammenkuhhalter und seiner Hofdame Patricia (40) funkte es praktisch von Tag eins an gewaltig. Doch während die Blondine den 49-Jährigen vollends verzückt, scheinen die RTL-Zuschauer noch nicht ganz sicher zu sein, was sie von der ehemaligen Erotikdarstellerin halten sollen. Die gießt mit irritierendem Verhalten zudem konsequent weiter Öl ins Feuer.

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Patricia will kulinarisch beeindrucken – Jörg schmeckt es nicht wirklich

Patricias Karriere als Schmuddelfilmstar liegt zwar Jahre zurück, doch dass die „Bauer sucht Frau“-Hofdame überhaupt einst in entsprechenden Streifen vor der Kamera stand, irritierte zahlreiche RTL-Zuschauer. Landwirt Jörg ist das allerdings herzlich egal: Der 1,88 Meter große Hesse hat sich sofort in die 40-Jährige verguckt und erlebt in der Sendung aktuell eine echte Romanze – Küsse, Kuschel und Liebesbekundungen inklusive.

Kuriose Szene bei „Bauer sucht Frau“: Patricia versuchte, eine Wassermelone mit einem Sparschäler zu schälen – das sorgte im Netz für Lacher (Fotomontage) © Screenshot/RTL/RTL+/Bauer sucht Frau

Und weil es zwischen den beiden so gut läuft, wollte Patricia ihren Jörg nicht nur körperlich, sondern auch kulinarisch überzeugen: Die Blondine bereitete dem passionierten Fleischesser ein Süßkartoffel-Curry zu, das ihn allerdings nur mäßig begeisterte. Als Nachspeise gab es dann wenigstens einen Klassiker, bei dem man grundsätzlich nicht viel falsch machen kann. Eigentlich...

„Bauer sucht Frau“-Konzept auch international ein Erfolg: Nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern ist „Bauer sucht Frau“ beziehungsweise das Konzept hinter der Sendung ein voller Erfolg: Der österreichische Sender ATV erreichte mit der Show, die dort ebenfalls 2005 startete, kontinuierlich überragende Quoten. Ursprünglich stammt die Idee aus Großbritannien, wo „Farmer Wants a Wife“ bereits 2001 anlief. Auch in Finnland („Maajussille morsian“), Südafrika („Boer soek ’n Vrou“), Kroatien („ljubav na selu“), Polen („Rolnik szuka żony“) oder Frankreich („L’amour est dans le pré“) entstanden Ableger.

„Bauer sucht Frau“-Hofdame will Wassermelone mit Sparschäler schälen – Netz lacht über kuriose Szene

Denn Patricia kredenzte ihrem Jörg eine Wassermelone, kannte das Obst allerdings nicht in seiner natürlich Darreichungsform, sondern lediglich aus dem Supermarkt: „In Duisburg kriege ich die Melonen immer in Plastikbechern. Da sind sie schon in kleine Stücken mundgerecht geschnitten“, erklärte die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin etwas beschämt, nachdem sie die Melone mithilfe eines Sparschälers hatte schälen wollen. Bei Twitter wurde darüber herzhaft gelacht: „Sie will die Melone schälen? Wie hat sie es geschafft, so alt zu werden?“ oder „Dazu fällt mir echt nichts mehr ein“, hieß es in entsprechenden Tweets.

Traktor, Tränen, Trauer: Diese „Bauer sucht Frau“ Paare haben sich nach der Sendung getrennt Fotostrecke ansehen

Doch obwohl Landwirt Jörg anfangs irritiert wirkte, zeigte er sich schlussendlich äußerst verständnisvoll: „Man kann nicht alles wissen, aber man kann alles lernen“, ermutigte er seine Hofdame nach deren fruchtigen Fauxpas. Doch selbst bei dem möglichen Traumpaar der Staffel gibt es hier und da Diskussionsbedarf: Auf Jörgs Hof war es „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Patricia anfangs zu schmutzig – sie ekelte sich! Verwendete Quellen: „Bauer sucht Frau“ (RTL/RTL+; Folge vom 1. November 2022), twitter.com, rtl.de