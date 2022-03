„Meine Mama war die stärkste Frau“: Amira Pocher bricht bei „Let‘s Dance“-Training zusammen

Von: Linda Rosenberger

Amira Pocher tritt gerade im RTL-Tanzwettbewerb „Let‘s Dance“ an. In einem besonderen Special der TV-Show durfte sie nun einen sehr emotionalen Moment erleben.

Köln - Es ist eine ganz besondere Art der Liebe, die Mütter und Töchter miteinander verbindet. Das empfindet auch Amira Pocher so, denn die „Let‘s Dance“-Kandidatin (alle News zur RTL-Tanzshow) kann ihre Gefühle nicht zurückhalten, wenn es um die geliebte Mama geht. Als sie im Training für die RTL-Show dann über die so wichtige Person in ihrem Leben sprechen soll, gehen die Emotionen völlig mit ihr durch. Dabei bricht die Ehefrau von Oli Pocher vor laufender Kamera sogar zusammen, wie tz.de berichtet.

„Let‘s Dance“-Kandidatin Amira spricht in der RTL-Show über ihre Kindheit

So hart das Tanztraining für die „Let‘s Dance“-Kandidaten (alle Infos zur neuen Staffel) auch sein mag, eine große Herausforderung sind für die Promis oft auch die Themen, über die sie im Rahmen des TV-Formats zu sprechen kommen. Tatsächlich stößt Amira Pocher auch an ihre emotionalen Grenzen, als sie sich im „Born in“-Special der RTL-Show an ihre Kinderjahre erinnert.

„Meine Mama war damals die erste Bauchtänzerin bei uns in der Stadt“, verrät die „Let‘s Dance“-Kandidatin im Interview zunächst noch ganz stolz. Tatsächlich war sie als kleines Mädchen auch bereits in deren Kurs - „eine der schönsten Zeiten, die wir gemeinsam gehabt haben“, wie auch Amiras Mutter in den Erinnerungen schwelgt. Dennoch gab es auch schwierige Zeiten, die die junge Familie früh durchmachen musste.

„Meine Mama war für mich immer die stärkste Frau auf der Welt. Ich war mega stolz, meine Mama zu haben“, erklärte Amira Pocher und kämpfte sichtlich mit den Tränen © Screenshot/RTL/Let‘s Dance

Amira Pocher kommen im „Let‘s Dance“-Training die Tränen, als es um ihre Mama geht

„Ich bin alleine mit meiner Mutter und meinem Bruder aufgewachsen, weil meine Mama sich sehr früh von meinem Vater getrennt hat“, erinnert sich Amira an ihre Kindheit. Doch so schwierig die Jahre ohne Vater auch gewesen sein mögen, eines bewundert die heuer 30-Jährige immer noch:. „Meine Mama war für mich immer die stärkste Frau auf der Welt. Ich war mega stolz, meine Mama zu haben“, setzt Amira an zu einer ganz besonderen Liebeserklärung, wird dann aber von den heraufsteigenden Tränen unterbrochen.

„Ich will nicht heulen in der Mats“, meint sie noch, kann ihre Gefühle aber kaum mehr zurückhalten. Gut, dass Massimo Sinato neben ihr sitzt und Schlimmeres verhindert: „Ist doch nicht schlimm“, tröstet ihr Tanzpartner die bereits weinende „Let‘s Dance“-Kandidatin und ist sich sicher, dass sich ihre Mutter über die emotionalen Worte freue.

„Let‘s Dance“: Amira Pochers Mama sitzt im Live-Publikum der RTL-Show

Das scheint die auch tatsächlich zu tun, denn in der Live-Show bekommt Oli Pochers Ehefrau ein ganz besonderes Geschenk: Ihre Mama sitzt tatsächlich im Studio im Live-Publikum - was Amira laut Massimo allerdings sehr nervös gemacht habe. Entsprechend ist Oli Pochers Ehefrau auch nach ihrem Tanz noch sichtlich angespannt, während sie auf die Jurynoten wartet.

Doch auch wenn die Wertungsrichter noch nicht hundertprozentig mit ihrem Slowfox zufrieden sind, ist die Mama sichtlich bewegt von dem Tanz ihrer Tochter und hat ebenfalls Tränen in den Augen. „Ich hab ne richtig stolze Mama da unten“, freut sich auch Amira über die Unterstützung ihres ganz besonderen Showcases, muss aber zugeben: „Für meine Mama ist alles toll, was ich mache.“

Wie weit schafft es Amira Pocher bei „Let‘s Dance“?

Doch wie toll finden die Zuschauer Amira Pochers Auftritte bei „Let‘s Dance“? Wird Oli Pochers Ehefrau vielleicht sogar zum „Dancing Star“ der aktuellen Staffel? Das können alle Fans in den nächsten Wochen immer freitags live mitverfolgen, wenn RTL die neuen Folgen des Tanzformats zeigt.

