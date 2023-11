Rührende Worte bei „RTL Aktuell“: Ulrike von der Groeben gedenkt Hans Meiser

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Hans Meiser ist gestorben. Zu Gast bei „RTL Aktuell“ spricht Ulrike von der Groeben emotional über ihren ehemaligen Kollegen.

Köln – Hans Meiser ist im Alter von 77 Jahren gestorben, wie der von ihm gegründete Radiosender „Radio Wellenrausch“ am Montag (6. November) mitgeteilt hat. Neben vielen anderen Promis wie Oliver Pocher (45) und Harry Wijnvoord (74) spricht nun auch Ulrike von der Groeben (66) über den Kult-Moderator und widmet ihm bei „RTL Aktuell“ rührende Worte.

„Unfassbare Energie“: Ulrike von der Groeben erinnert sich an Hans Meiser

Normalerweise moderiert Ulrike von der Groeben bei „RTL Aktuell“ den Sport, am Montagabend war sie aber in persönlicher Mission zu Gast in der Nachrichtensendung. Mit Hans Meiser stand sie dort einst gemeinsam vor der Kamera – eine Erfahrung, die sie nun in großem Detail Revue passieren lässt.

Unfall, Alter, Herzstillstand: Diese Stars sind 2022 gestorben Fotostrecke ansehen

Im Gespräch mit Maik Meuser (47) schwärmt Ulrike von der Groeben über Hans Meiser und beschreibt die TV-Legende als „einen wirklich ganz, ganz tollen Kollegen, mit einer unfassbaren Energie“ und mit einem Elan, der sie manchmal überfordert habe. „Er war sehr kreativ, er hatte immer wieder neue Ideen, die uns mit Sicherheit hier in den News auch weiter gebracht haben“, gedenkt sie dem Verstorbenen.

„Er war ein meistens gut gelaunter Mensch“, erinnert sie sich, „Er konnte aber auch mal böse werden, wenn wir seinem Tempo nicht so folgen konnten, aber das lag natürlich daran: Fernsehen machen, Radio machen war seine Leidenschaft, sein Leben.“

Wiedersehen nach vielen Jahren: Ulrike von der Groeben traf Hans Meiser 2021 im TV Im Februar 2021 traf Ulrike von der Groeben ihren alten Kollegen Hans Meiser im Rahmen der RTL-Show „L im Lockdown“ und schwelgte mit ihm (virtuell) in Erinnerungen an die gemeinsame Zeit bei „RTL Aktuell“. Ein Gespräch voller Lacher und Anekdoten, das die Moderatorin nun bestimmt ganz besonders in Ehren halten wird.

Bei „RTL Aktuell“: Ulrike von der Groeben spekuliert über Hans Meisers Todesursache

Ganz vorsichtig äußert Ulrike von der Groeben auch eine Vermutung zur Ursache hinter Hans Meisers Tod. „Mit einem unfassbaren Tempo ist er bis zum Schluss [...] durchs Leben gegangen. Aber [...] er hat sich auch abends mal ein gutes Essen und ein Gläschen Wein gegönnt“, erklärt sie, „Und ich glaube die Kombination, die hat am Ende vielleicht dazu geführt, dass er leider, leider viel zu früh von uns gegangen ist.“

Bei „RTL Aktuell“ spricht Ulrike von der Groeben über Hans Meiser. © IMAGO/Revierfoto; Screenshot/RTL+/RTL Aktuell/Folge vom 6. November 2023 (Fotomontage)

Bis zum Ende seines Lebens war Hans Meiser mit seiner Ehefrau Angelika überglücklich. Auf den letzten gemeinsamen Bildern strahlten die beiden im Sommer in die Kamera. Verwendete Quellen: „RTL Aktuell“/Folge vom 6. November 2023