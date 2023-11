Melissa Khalaj fehlt bei der „Promi Big Brother“-Late-Night-Show: Das ist der Grund

„Promi Big Brother“ befindet sich derzeit im Endspurt. Die dazugehörige Late-Night-Show muss demnächst allerdings ohne Moderatorin Melissa Khalaj auskommen.

Köln – Im Container wird es langsam aber sicher immer ruhiger, denn schon bald muss der letzte Star die „Promi Big Brother“-Zwangs-WG verlassen. Seit dem 20. November wurden die Teilnehmer nach und nach rausgewählt, doch bevor sie wieder in die Annalen der Fernsehgeschichte verschwanden, durften sie noch einmal in der dazugehörigen PBB-Late-Night-Show von ihren Erfahrungen in der Sendung berichten. Moderiert wird das Aftershow-Format von Jochen Bendel (56) und Melissa Khalaj (34). Seit Mittwochabend (29. November) muss Bendel jedoch überraschend allein durch die Show führen. Warum?

Melissa Khalaj ist offenbar eine ziemlich gefragte TV-Moderatorin

Melissa Khalaj dürfte vielen Fernsehzuschauern ein Begriff sein, denn die Moderatorin und Sängerin mit iranischen Wurzeln arbeitet bereits seit fast zehn Jahren für die ProSiebenSat.1-Media-Gruppe. Kein Wunder also, dass Melissa des Öfteren gleichzeitig für mehrere Sendungen vor der Kamera steht.

Dass da manchmal bestimmte Formate Vorrang über anderen haben, dürfte dem TV-Publikum ebenfalls bewusst sein. So ist es auch diese Woche geschehen, denn Melissa musste ihre „Promi Big Brother“-Late-Night-Tätigkeit für Auftritte in einer anderen Show niederlegen.

Melissa Khalaj wird ein paar Tage bei einer großen Casting-Show zu sehen sein

„Melissa ist drei Tage weg“, erklärte Khalajs Kollege Jochen Bendel laut bereits zu Beginn der letzten „Promi Big Brother“-Late-Night-Ausgabe. Und weiter: „Sie ist für ‚The Voice‘ im Einsatz.“

Änderung bei der beliebten Late-Night-Show von „Promi Big Brother“: Moderatorin Melissa Khalaj, die gemeinsam mit Jochen Bendel das Format präsentiert, ist für mehrere Tage nicht dabei. © Sat.1/Nadine Rupp

Bei „The Voice“ wird Melissa die Live-Übertragung des Halbfinales moderieren. Durch ihren Einsatz in der Casting-Sendung fehlte sie bereits im vergangenen Jahr zeitweise bei „Promi Big Brother“. Dort wird es zum Ende nochmal richtig spannend – ein Kandidat wird allerdings vermutlich nicht gewinnen: Immerhin glaubt Matthias Mangiapanes (40) eigene Mutter nicht an seinen PBB-Sieg. Verwendete Quellen: „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ (Sat.1/Joyn; Ausgabe vom 29. November 2023)