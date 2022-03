Gianni und Melissa das erste Liebespaar der neuen DSDS-Staffel mit Florian Silbereisen?

Von: Sarah Wolzen

Was läuft bei DSDS zwischen Melissa und Gianni? © RTL / Stefan Gregorowius

Unter der Sonne Italiens sprühen beim DSDS-Recall die Funken. Was läuft da zwischen Gianni und Melissa? Bahnt sich da etwas die erste Romanze dieser Staffel an?

Apulien, Italien - Sommer, die Sonne Italiens, blaues Meer, La Dolce Vita - wie könnte man da nicht in Flirtstimmung kommen? Bei „Deutschland sucht den Superstar“ ist der erste Auslands-Recall dran und bei den ersten Kandidaten scheinen sich schon Schmetterlinge im Bauch einzunisten.

Gianni und Melissa kommen sich bei DSDS näher

Bei DSDS hat sich in den vergangenen 19 Staffeln schon das ein oder andere Traumpaar gefunden. Die berühmteste DSDS-Liebe entstand 2011 zwischen Sarah Engels und Pietro Lombardi. Aber auch im vergangenen Jahr kamen Katharina Eisenblut und Marvin Ventura, sowie Kevin Jenewein und Pia-Sophie Remmel zusammen.

Reihen sich Gianni Laffontien (17) und Melissa Mantzoukis (18) in diese Reihe voller DSDS-Romanzen ein? In einem Trailer von RTL sind die beiden gemeinsam beim Lernen zu sehen. Auf einer Liege haben sie es sich nebeneinander gemütlich gemacht und strahlen sich gegenseitig an. „Zusammen schafft man alles“, erklärt Gianni und wirft Melissa dabei einen vielsagenden Blick zu.

Ob da bald mehr läuft? Wir sind gespannt.

Insgesamt kam die erste Recall-Folge der neuen DSDS-Staffel nicht sonderlich gut bei den Zuschauern an. Viele regten sich darüber auf, dass statt gesungen, nur gelabert wurde.

