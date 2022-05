„Menschen seinen Willen aufzuzwingen“: „Kampf der Realitystars“-Zwillinge im Diskussions-Drama mit Jan Leyk

Von: Jennifer Kuhn

Teilen

„Kampf der Realitystars“: Jan Leyk und die Zwillinge Ilona und Suzana Jakic geraten bei einem Spiel aneinander © RTL2 „Kampf der Realitystars“

Bei „Kampf der Realitystars“ kommt es zum großen Drama. Ausgerechnet Jan Leyk und die Zwillinge Ilona und Suzana Jakic geraten aneinander. Sogar so sehr, dass die 25-Jährigen TV-Stars mit dem DJ öffentlich abrechnen.

Thailand - In der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ (alle Sendetermine zu „Kampf der Realitystars“) überkommen einige Kandidaten nun die Tränen - nein, sie kochen sogar vor Wut. Bei einem Sand-Spiel forderte Jan Leyk seine Mitkonkurrenten auf, Nina Kristin Fiutak zu safen und den Sand bei anderen reinzuschaufeln. Für die Twins Ilona und Suzana Jakic (25) zu viel - sie stellten den DJ zur Rede.

„Kampf der Realitystars“-Kandidat Jan Leyk gerät mit den TV-Twins aneinander

Die Zwillinge konfrontierten den 37-Jährigen mit der Situation, doch dass passte dem DJ wohl so gar nicht. Für ihn war es wichtig, dass er Nina Kristin in diesem Spiel sichert - da beide davor selbst eine kleine Meinungsverschiedenheit hatten. Als sich die Zwillinge über sein Spiel-Verhalten beschwerten, motzte der 37-Jährige zurück.

Die Promis spielen bei „Kampf der Realitystars“ das Spiel „Out on the Beach“ © RTL2 „Kampf der Realitystars“

Ilona und Suzana brachen während der Diskussion in Tränen aus. Auch „Kampf der Realitystars“-Kandidat Yasin Mohamed erträgt das Gemotze seines TV-Konkurrenten nicht. Er findet es überhaupt nicht in Ordnung, jemanden öffentlich so bloßzustellen: „Alle gegen einen und jemanden so niederzumachen von allen Seiten, das geht gar nicht.“ Da die Zwillinge immer das gleiche Outfit tragen - witzelte er sogar über die Schuhe der 25-Jährigen und machte sich drüber lustig.

„Menschen seinen Willen aufzuzwingen“: „Kampf der Realitystars“-Zwillinge im Diskussions-Drama mit Jan Leyk

In einem Interview mit Bild rechnen die TV-Zwillinge nun mit Jan Leyk ab: „Jan hat die ganze Zeit versucht, Menschen seinen Willen aufzuzwingen. Wenn man dann nicht seiner Meinung war, wurde man sofort attackiert. Unserer Ansicht nach hat jeder Mensch das Recht, tun und lassen zu können, was er oder sie möchte, solange er dabei sein Umfeld respektiert und akzeptiert“, so Ilona. Als die Zwillinge gesehen haben, dass er Schäfer Heinrich seinen Willen aufgezwungen hatten, konnten sie nicht anders und mussten etwas sagen.

Nun bleibt abzuwarten, welcher Kandidat bei „Kampf der Realitystars“ am Ende das Rennen machen wird. Verwendete Quellen: „Kampf der Realitystars“-Folge, Bild.de