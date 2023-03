Mit Mentaltrick: Kandidatin von „Das perfekte Dinner“ nimmt 33 Kilo ab

Teilen

„Das perfekte Dinner“-Teilnehmerin Fira Muydinov versuchte es mit unzähligen Diäten und litt jahrelang unter dem Jo-Jo-Effekt. Inzwischen hat sie 33 Kilo verloren. Ihre Reise zu mehr Selbstliebe begann mit einem Schwimmkurs.

München - „Das perfekte Dinner“-Teilnehmerin Fira Muydinov (36) schaffte es, binnen eines Jahres 33 Kilo abzunehmen. Das erzählte sie in der VOX-Sendung. Und dieses Kunststück gelang ihr nicht etwa mit einer Diät. Davon hatte sie im Laufe der Jahre zwar mehrere gemacht, aber alle mündeten im bekannten Jo-Jo-Effekt.

Kandidatin von „Das perfekte Dinner“ hatte Atemnot, Diabetes drohte

Stattdessen begann die Münchner Fantasy-Autorin, die mit 19 Jahren aus ihrem Heimatland Tadschikistan nach Deutschland kam, ein „mentales Training“ . Die Lust am Kochen und Essen hat sie dadurch nicht verloren. Sie esse immer noch „liebend gerne und normal“.

Die vielen Kilos kamen nicht von Ungefähr, „Das perfekte Dinner“-Kandidatin Fira Muydinov hat viel gegessen. „Ich habe teilweise vier Portionen Pasta, danach fünf Eis und noch zehn Milchbrötchen gegessen. Essen hat mich einfach beruhigt“, erzählt sie im Interview mit bild.de. „Ich bekam Atemnot beim Treppensteigen, meine Schenkel rieben aneinander, bis es schmerzte, ich hatte Angst vor Diabetes“, erinnert sie sich weiter.

Fira Muydinov: „Ich habe einfach meine Wunden geheilt“

Dass es so nicht weitergehen konnte, wurde ihr in einem ganz bestimmten Augenblick klar: „Es gab einen schmerzvollen Moment. Mein Mann und ich brachten die Kinder ins Bett und in meinem Kopf drehte sich alles nur darum, mich danach endlich mit einer halben Butterkeks-Bananen-Torte zu verwöhnen“, sagt Muydinov. Da habe sie verstanden, dass sie sich mit dem Essen für Stress belohnte „und an anderer Stelle meinen seelischen Schmerz versuchte zu verdrängen“. Vor allem am letzteren Punkt setzte sie an.

„Das perfekte Dinner“-Teilnehmerin Fira Muydinov versuchte es mit unzähligen Diäten und litt jahrelang unter dem Jo-Jo-Effekt. © RTL+

Die „Das perfekte Dinner“-Kandidatin stellte sich ihren Ängsten. Auch diese habe sie durch Essen zuvor verdrängt. „Eine krasse Angst, die ich jedoch überwunden habe, war die Angst vor tiefem Wasser. Ich hatte als kleines Kind schlechte Erfahrungen im Badeurlaub gehabt, weswegen ich bis im Alter von 36 Jahren nicht schwimmen konnte. Dafür habe ich mich sehr geschämt.

Abnehmerfolg führt zu Schwimmkurs

Und letztes Jahr habe ich endlich den Mut gefasst, einen Schwimmkurs für Erwachsene zu besuchen“, erzählt sie dem Boulevardblatt. Der Erfolg bliebt nicht aus: In zwei Monaten habe sie das Schwimmen gelernt.

Je mehr sie sich um ihre Seele und die Selbstliebe kümmerte, desto mehr purzelten die Pfunde und die Leichtigkeit kam in jeder Hinsicht zurück. Trotzdem gab es immer mal wieder auch schwere Momente: „Ich habe mich mit meinen persönlichen Grenzen auseinandergesetzt, endlich gelernt ‚Nein‘ zu Dingen und Menschen zu sagen, die mir nicht guttaten und ‚Ja‘ zu mir zu sagen. Dadurch verliert man leider auch einige Menschen aus seinem Umfeld, weil man nicht mehr ‚bequem‘ ist wie früher. Aber diesen Schmerz zuzulassen, ist dennoch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Selbstliebe“, erklärt Muydinov.

Mentaltrick: Richtiger Umgang mit negativen Gefühlen

Generell scheint der Umgang mit negativen Gefühlen ein wichtiger Schlüssel zu ihrem Abnehmerfolg zu sein, denn sie erzählt weiter: „Jetzt erlaube ich mir mehr auch negative Emotionen und Gefühle zuzulassen. Denn auch diese sind okay. Ich lasse auch zu, manchmal unglücklich, traurig, müde zu sein. Ich erlaube mir mehr zu weinen. Weinen kann sehr therapeutisch sein. Und wir müssen uns nicht immer zwingen, happy zu sein. Aber ich bin dennoch ein sehr dankbarer Mensch und schätze jeden Menschen und jeden einzelnen Moment meines Lebens.“

„Ich habe einfach meine Wunden geheilt, und die Mengen haben sich von selbst reduziert [...] Ich habe meinen Charakter verändert, nicht nur meine Kleidergröße“, sagt die Mutter zweier Söhne (5 und 10) stolz.

Das Mallorca-Spezial von „Das perfekte Dinner“ mit Promis sorgte für mächtig Ärger im TV. Damals drohte sogar ein Polizeieinsatz. Verwendete Quellen: Bild, VOX