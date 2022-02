Michael Ballack wird Gründer bei „Die Höhle der Löwen“

Von: Alica Plate

Michael Ballack wird seine Idee in der „Höhle der Löwen“ vorstellen © RTL / Bernd-Michael Maurer/dpa | Matthias Balk

Am 4. April startet die elfte Staffel der beliebten Vox-Show „Die Höhle der Löwen“. Der Sender enthüllt nun spannende Details zu den kommenden Folgen. Besonders Sportbegeisterte kommen dabei auf ihre Kosten.

Im April ist es endlich wieder so weit: Die beliebte Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ geht in nächste Runde! Zuschauer dürfen sich dabei auf prominente Unterstützung freuen! Denn der Sender gab nun bereits vorab spannende Details zur kommenden Staffel bekannt. Dabei wird kein Geringerer, als Ex-Fußballer Michael Ballack (45), den hungrigen Löwen seine Idee vorstellen, wie tz.de berichtet.

Vox verrät vorab spannende Details über die elfte Staffel „Die Höhle der Löwen“

Am 4. April startet die elfte Staffel von „Die Höhle der Löwen“. Dabei sitzen auch in diesem Jahr erneut Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams, Georg Kofle und Carsten Maschmeyer in der Jury.

Michael Ballack wird bei „Höhle der Löwen“ zu sehen sein. © Tobias Hase/dpa

Sechs Wochen vor Ausstrahlung enthüllte der Sender nun spannende Infos. Besonders Fußballfreunde dürfte die Nachricht extrem Freude bereiten.

Michael Ballack zu Gast in der „Höhle der Löwen“

Denn Fußball-Legende Michael Ballack wird in der Gründershow den Löwen seine Idee pitchen. Um welches Produkt, oder welche Idee es sich dabei handelt, bleibt jedoch noch spannend. Denn weder der Sender noch der 45-Jährige selbst gaben diesbezüglich Äußerungen von sich.

Für den Fußballer ist die Teilnahme in der Vox-Show etwas ganz Besonderes. Denn nachdem am 5. August sein 18-jähriger Sohn bei einem Quadunfall ums Leben kam, bekam man Michael im TV nicht mehr zu Gesicht. Wir sind gespannt, was für eine Idee er vorstellt und ob ein Löwe anbeißen wird.

Verwendete Quellen: Bild.de