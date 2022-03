„Hirn ausschalten“: Michael Mittermeier plaudert ganz offen über Tatort von Til Schweiger

Selenskyj-Gattin schildert in Brief dramatische Schicksale getöteter Kinder - und spricht von „Massenmord“

Im Ukraine-Krieg wendet sich die Frau von Präsident Selenskyj in einem Brief an die Öffentlichkeit. Sie beschreibt Schicksale, stellt Forderungen und bekräftigt den ukrainischen Siegeswillen.