Emotionaler Moment bei „Grill den Henssler“: Marianne Hartl spricht über Michaels Schlaganfall

Von: Lukas Einkammerer

Im Frühjahr 2022 erlitt Schlagerstar Michael Hartl einen Schlaganfall. Bei „Grill den Henssler“ lässt seine Frau Marianne den tragischen Vorfall nun Revue passieren.

Köln – Seit sage und schreibe 50 Jahren stehen Michael (74) und Marianne Hartl (70) gemeinsam auf der Bühne und zählen heute zu den ganz großen Legenden der Schlagerbranche. Im Frühjahr 2022 mussten die beiden aber einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften: Michael erlitt einen Schlaganfall. Bei „Grill den Henssler“ blickt seine Ehefrau nun auf den gesundheitlichen Schock zurück.

„Zeitfenster war so kurz“: Marianne Hartl spricht bei „Grill den Henssler“ über Michaels Schlaganfall

Das Jahr 2022 hielt für das Volksmusik-Duo zwei schwere Rückschläge breit: Zuerst brach sich Marianne die Schulter und kurz darauf musste Michael nach einem Schlaganfall ins künstliche Koma versetzt werden. Heute sind die beiden wieder guter Dinge, gaben im April 2023 aber ihr Karriereende bekannt. Doch bis es so weit ist, stellen die beiden bei „Grill Henssler“ am Sonntagabend (5. November) erst einmal ihre Kochkünste unter Beweis. Dabei erinnert sich Marianne auch an den Schlaganfall ihres Mannes.

„Mein Glück war, dass ich eine gebrochene Schulter hatte und es aus dem Grund eben gehört habe, dass es dem Michael in der Nacht schlecht ging und da sofort reagieren konnte“, erklärt Marianne Hartl im Gespräch mit Moderatorin Laura Wontorra. „Das Zeitfenster war so kurz, es hat dann vier bis fünf Stunden gedauert, bis der Michael gut versorgt wurde. Und er wurde bestens versorgt, wir haben so ein Glück gehabt und aus dem Grund sind wir sehr dankbar.“

Doppelter Meilenstein: Marianne und Michael Hartl feiern 50-jähriges Jubiläum

Hinter ihnen liegt eine herausfordernde Zeit, doch Marianne und Michael haben auch Grund zur Freude. Denn dieses Jahr feiern sie „50 Jahre Liebe und 50 Jahre Musik“ – ein Doppel-Meilenstein, den ihnen so schnell wohl niemand nachmachen wird. „So eine Ehe ist natürlich schon eine Kraftanstrengung oder eine Kompromisslösung“, beschreibt Marianne im Gespräch mit Laura Wontorra. „Aber ich finde einfach das Endresultat, wenn man dann so viele Jahre alles miteinander geplant hat und wenn das alles so schön aufgeht [...] dann zahlt sich das doch aus.“

Bei „Grill den Henssler“ spricht Marianne Hartl über den Schlaganfall ihres Mannes Michael. © Screenshot/VOX/Grill den Henssler/Folge vom 5. November 2023 (Fotomontage)

Auch Michael zeigt sich so verliebt wie eh und je und erklärt der sichtlich gerührten Laura Wontorra, dass er an Marianne am allermeisten ihre Ehrlichkeit liebe.