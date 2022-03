Michelle fassungslos: Schlagerstar fühlt sich „uralt“ wegen „Let‘s Dance“-Liedauswahl

Von: Jonas Erbas

Erst im Februar ist Michelle 50 Jahre alt geworden – eine Zahl, welche die Schlagersängerin als „uralt“ empfindet, wie sie bei „Let‘s Dance“ fassungslos feststellt. Schuld daran ist ausgerechnet das Lied, zu welchem sie in der Show tanzen soll.

Köln - Das Älterwerden ist ein Teil des Lebens, den manche Menschen nur allzu gern verdrängen. In Folge 2 von „Let‘s Dance“ wird auch Michelle (50; alle News zur Schlagersängerin im Überblick) wegen des Showmottos („Born in“) mit ihrem Geburtsjahr konfrontiert – und verliert deshalb sogar kurz die Fassung. 50 Jahre hält sie nämlich für „uralt“, wie tz.de berichtet.

Michelle (eigentlich: Tanja Gisela Hewer) Schlagersängerin Geboren 15. Februar 1972 in Villingen-Schwenningen Kinder Drei Töchter, u.a. Marie Reim (* 2000) Erfolgreichster Hit Idiot (mit Matthias Reim; über 150.000 Verkäufe)

„Let‘s Dance“-Stars tanzen zu „Born in“-Motto – Michelle erwischt bekannten Jürgen-Marcus-Schlager

Die zweite „Let‘s Dance“-Mottoshow stand ganz im Zeichen der Geburtsjahre der zwölf Teilnehmer. Die bekamen jeweils einen passenden Song, der ihrem Jahrgang entstammt, zugeteilt und mussten zu diesem eine Tanz-Choreographie einstudieren.

Schlagerstar Michelle durfte musikalisch dabei sogar ihrem Genre treu bleiben: Die 50-Jährige sollte zum berühmten Jürgen-Marcus-Hit „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ (1972) tanzen, wie ihr Tanzpartner Christian Polanc (43) vor wenigen Tagen mitteilen durfte. Die beiden haben sich bereits vor der Sendung kennengelernt und drehten für ein Musikvideo sogar schon „eine kurze Bettszene“, wie die Blondine in der Kennenlernshow verriet.

„Oh mein Gott, das ist ja ein uralter Song. Der ist 50 Jahre alt“, reagierte Michelle kurzzeitig fassungslos darauf, dass sie im Erscheinungsjahr des Jürgen-Marcus-Hits „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ geboren wurde © Screenshot/RTL/Let‘s Dance

Michelle fühlt sich wegen Song „uralt“ – „Let‘s Dance“-Profi beschwichtigt Schlagerstar

„Ich verrate dir nicht, welchen Tanz wir tanzen, sondern lasse einfach mal die Musik sprechen“, gab sich Christian Polanc seiner Tanzpartnerin Michelle bei der Trainingseinheit gegenüber geheimnisvoll. Bereits nach wenigen Sekunden hatte die Schlagersängerin „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ allerdings erkannt und erkundigte sich beim „Let‘s Dance“-Profi: „Ist das dein Ernst?“ Den Song trällerte sie dennoch munter mit – zunächst!

„Oh mein Gott, das ist ja ein uralter Song. Der ist 50 Jahre alt“, kam es Michelle dann nämlich. „Der ist so alt wie ich bin“, stellte sie fassungslos fest und fasste sich dabei etwas ratlos an den Kopf. „Der ist nicht uralt“, versuchte Christian Polanc verschmitzt lächelnd zu beschwichtigen und verwies beschämt grinsend auf das „Born in“-Motto.

„Let‘s Dance“-Auftritt von Michelle mit wenig Punkten belohnt – trotzdem geht eine andere Kandidatin

Zu „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ tanzten Michelle und Christian Polanc (das sind die Profitänzer der 15. Staffel) dann in der zweiten „Let‘s Dance“-Mottoshow einen Cha-Cha-Cha, der bei der Jury um Joachim Llambi (57) aber nur bedingt gut ankam. Insgesamt erhielt die Schlagersängerin lediglich 11 Punkte – die zweitwenigsten des Abends!

Trotzdem darf die Blondine auch in der nächsten Show mitmachen. Model Cheyenne Ochsenknecht (21) wurde, trotz ihrer Punktzahl von 15 Zählern, aus dem RTL-Format gewählt.

Betrugsverdacht bei „Let‘s Dance“: Jury soll absichtlich falsch bewerten

Schummelt die „Let‘s Dance“-Jury, was die Punktevergabe angeht? Oana Nechiti (34), die selbst einst Teil der Show war, erklärt in ihrem Podcast, dass Joachim Llambi und Co. mit ihren, für die Tänzerin teils nicht nachvollziehbaren, Urteilen für mehr Spannung in der Show sorgen wollen.

