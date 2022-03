Michelle schmeißt bei „Let‘s Dance“ hin: Schlagerstar gibt wegen Rückenproblemen auf

Von: Jonas Erbas

Schluss, aus, vorbei: Weil sie an Rückenproblemen leidet, muss Michelle bei „Let‘s Dance“ auf ärztliche Anordnung das Handtuch werfen. Die Schlagersängerin scheidet mit sofortiger Wirkung aus der RTL-Show aus.

Köln - Bei „Let‘s Dance“ ging Michelle (50; alle News zur Schlagersängerin im Überblick) vor wenigen Wochen noch als Favoritin an den Start, doch schnell zeigte sich, dass die Jury um Joachim Llambi (57) hier und da doch einiges auszusetzen hat. Doch für die Schlagersängerin ist der Traum vom großen Sieg nun ganz plötzlich endgültig vorbei: Die 50-Jährige darf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an der RTL-Show teilnehmen.

Michelle (eigentlich: Tanja Gisela Hewer) Schlagersängerin Geboren 15. Februar 1972 in Villingen-Schwenningen Kinder Drei Töchter, u.a. Marie Reim (* 2000) Erfolgreichster Hit Idiot (mit Matthias Reim; über 150.000 Verkäufe)

Für Michelle ist bei „Let‘s Dance“ jetzt Schluss – Schlagerstar wird Favoritenrolle nicht gerecht

Für Michelle geht die Zeit bei „Let‘s Dance“ sang- und klanglos zu Ende: Die Schlagersängerin wird ab sofort nicht mehr in der Show mitwirken. Schon im Vorfeld hatte sich die 50-Jährige erschöpft von den vielen Trainingseinheiten gezeigt, die ihr oftmals alles abverlangten.

Nicht nur die Blondine selbst hatte sich zu Beginn der 15. Staffel im engeren Favoritenkreis gesehen, auch viele RTL-Zuschauer waren der Meinung, die Musikerin könne in der Tanzshow etwas reißen. Doch an der Seite von Christian Polanc lieferte sie zuletzt vergleichsweise schwach ab, rangierte in den vergangenen Folgen mit ihren Jury-Wertungen weit abgeschlagen von der Spitze.

Szenen wie diese gehören bei „Let‘s Dance“ leider der Vergangenheit an: Aufgrund von Rückenbeschwerden muss Michelle in der RTL-Tanzshow hinschmeißen © Stefan Gregorowius/RTL

Nun folgte das jähe Ende des „Let‘s Dance“-Traumes: „Das ist eine Hiobsbotschaft für Michelle: Die Sängerin muss ‚Let‘s Dance‘ gesundheitsbedingt leider endgültig verlassen und wird nicht mehr mit Christian Polanc über das Parkett wirbeln können. Der Grund sind starke Rückenprobleme und Michelle darf auf laut ärztlicher Anordnung in den kommenden Wochen keinen Sport machen“, teilte RTL am Mittwochnachmittag (30. März) unter anderem via Instagram mit.

Zuletzt fetzte die Schlagersängerin mit einem feurigen Rumba über das Tanzparkett. Diese Showeinlage bleibt damit ihr letzter Auftritt in dem beliebten Freitagabendformat.

Michelle muss bei „Let‘s Dance“ aufhören – Caroline Bosbach ersetzt Schlagersängerin

Die aktuelle „Let‘s Dance“-Staffel scheint dementsprechend unter keinem guten Stern zu stehen: Nach mehreren Corona-Ausfällen, die teils dazu führten, dass Teilnehmer wie Hardy Krüger junior (53) die Sendung vorzeitig verlassen mussten, ist Michelles Ausscheiden nun die nächste Enttäuschung inmitten des derzeitigen Chaos.

Immerhin: Der Ersatz für das Schlagersternchen ist bereits gefunden. Nachwuchspolitikerin und Autorin Caroline Bosbach (32), die in Show 5 eigentlich schon rausgeflogen war, rückt an der Seite von Profitänzer Valentin Lusin (35) nun nach. „Wir werden dich würdig vertreten“, versprach die 32-Jährige ihrer ausgeschiedenen Kollegin im RTL-Interview.

