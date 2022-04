Michelle und Maite Kelly: Erste Gäste für den „ZDF-Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel bekannt

Auch in diesem Jahr kehren mit Maite Kelly und Michelle berühmte Schlagerstars in den „ZDF-Fernsehgarten“ zurück (Fotomontage) © Eibner/Revierfoto/Imago

Die „ZDF-Fernsehgarten“-Saison hat wieder begonnen! Zum Auftakt begrüßt Moderatorin Andrea Kiewel einige hochkarätige Schlagerstars.

Mainz – Die warmen Monate beginnen und das bedeutet fürs ZDF: Die „ZDF-Fernsehgarten“-Saison geht wieder los! Moderatorin Andrea Kiewel (56) freut sich schon auf den Auftakt ihrer langjährigen Sendung, immerhin hat sich „Kiwi“ eine ziemlich beeindruckende Gästeliste für die erste Ausgabe des Jahres 2022 zusammen gestellt. Am 8. Mai – also pünktlich zum Muttertag – begrüßt die Entertainerin eine Reihe prominenter Besucher, die bei Fernsehgarten-Fans schon jetzt die Aufregung steigen lassen.

Wie beispielsweise schlagerprofis.de berichtet, wird unter anderem Schlagersängerin Michelle (50) auf dem Gelände des ZDF einen Auftritt hinlegen. Ihre Kollegin Maite Kelly (42), die vor einigen Tagen einen weiteren Teil ihrer Kinderbuchreihe ankündigte, wird ebenfalls im Fernsehgarten zu Gast sein. Außerdem sind die Band Glasperlenspiel und der ehemalige DSDS-Sieger Luca Hänni (27) mit von der Partie.

Auch die zweite Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens hat hochkarätige Stars zu Gast

Zwischen den musikalischen Acts unterhält Andrea Kiewel das Fernsehgarten-Publikum wie gewohnt mit lustigen Show-Einlagen oder nützlichen Tipps rund um das Thema Garten. Mit „Kiwi“ als Moderatorin avancierte der Fernsehgarten über die Jahre zu einem festen Bestandteil des ZDF-Wochenendprogramms und ist noch immer ein Quotengarant. Nicht zuletzt deshalb treten auch regelmäßig große Schlagerstars in der Vormittagssendung auf.

Auch die zweite Ausgabe des Fernsehgartens am 15. Mai darf mit Spannung erwartet werden. Dann werden nämlich Berichten zufolge Andreas Gabalier (37), Bruno Ferrara (56) und Vanessa Neigert (29) auf der Bühne stehen. Das Motto der Show soll „Italien“ sein, möglicherweise eine Anspielung auf den „Eurovision Song Contest“, der am Vorabend stattfindet. Der ZDF-Fernsehgarten wird ab dem 8. Mai immer sonntags zwischen 12 und 14 Uhr live im TV ausgestrahlt. Wer auf dem Gelände in Mainz dabei sein möchte, kann online Tickets erstehen.