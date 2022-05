Michelle und Marie Reim: Gemeinsamer Auftritt in VOX-Quizshow

Gemeinsamer Auftritt!

+ © RTL/DEF Media Michelle und Marie Reim bei „Die Hitwisser“ © RTL/DEF Media

Michelle und Marie Reim sind endlich wieder zusammen im TV zu sehen. Als ein Mutter-Tochter-Team treten sie gemeinsam in der VOX-Show „Der Hitwisser“ auf.

Köln - Michelle (50) bestätigt einen neuen Termin für einen Live-Auftritt im TV. Jedoch ist sie dabei nicht ganz alleine. Der Schlager-Star wird nämlich seine Tochter Marie Reim (22) mit auf die Bühne bringen. Die beiden treten dabei nicht bei einer normalen TV-Show auf, sondern bei dem Vox-Format „Die Hitwisser“. Die neue Staffel der TV-Show begann im Januar wieder unter anderem mit Giovanni Zarrella und seiner Frau. Michelle und ihre Tochter sind am 17. Juni zur Primetime in der Show zu sehen.

Letztes Jahr feierte „Die Hitwisser“ Premiere. Acht Teilnehmer werden in vier Teams aufgeteilt. Insgesamt gibt es 25-Runden plus Bonusrunden, in denen die Stars ihr musikalisches Wissen auf die Probe stellen können. Auch die Zuschauer:innen können mit raten und vor allem mitsingen. Die Fans können sich also schonmal auf Songs und Anekdoten des Mutter-Tochter-Duos freuen.

Michelle und Marie Reim wieder versöhnt

Seit letztem Jahr zeigen sich die beiden Sängerinnen nach bösen Gerüchten wieder versöhnt. Gemeinsam für ein Charity-Konzert für die Opfer der Flutkatastrophe standen sie wieder zusammen auf der Bühne. Mit der Teilnahme bei „Die Hitwisser“ können sich die Fans jetzt auf weiter Auftritte der beiden freuen.