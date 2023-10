Michelles letzter „Schlagerbooom“-Auftritt? Florian Silbereisen kämpft mit den Tränen

Von: Elena Rothammer

Am Samstagabend trat Michelle beim „Schlagerbooom“ auf und thematisierte dort auch ihr Karriereende. Für Moderator Florian Silbereisen eine emotionale Angelegenheit. Er reagierte sichtlich ergriffen.

Dortmund – Florian Silbereisen (42) lud am Samstagabend endlich wieder zum großen „Schlagerbooom“ und die Stars der Branche gaben sich die Klinke in die Hand. Mit dabei war auch Sängerin Michelle (51), die nur kurz zuvor ihre Fans mit einer Verkündung schockte: Nach 30 Jahren zieht sie einen Schlussstrich unter ihre Schlagerkarriere. In der Show sprach die Ex von Matthias Reim (65) offen über diese Entscheidung und bewegte damit nicht nur Gastgeber Florian Silbereisen.

Nach „Schlagerbooom“-Performance: Michelle spricht offen über Karriere-Aus

Michelle verkündete nicht nur ihr Karriere-Aus, sondern rechnete auch knallhart mit der Schlagerbranche ab. Kurz und schmerzlos soll ihr Abschied aber nicht sein. Zuerst dürfen sich die Fans noch auf ein Abschiedsalbum freuen und auch auf eine Tournee macht die Blondine Hoffnung. Beim „Schlagerbooom“ plauderte Michelle nun mit Florian Silbereisen über diesen großen Schritt.

„Ich freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich aber natürlich erstmal noch auf das neue Album und ich hoffe, wir rocken noch die Zeit alle gemeinsam, bis es dann eben vorbei ist. Und dann sag‘ ich vielen, vielen Dank für die wunderbaren Jahre“, erzählte Michelle mit Blick in die Zukunft.

Vor ihrem Karriereende plane sie noch ein „sehr, sehr persönliches Album“. „Wir schreiben das absolut authentischste Album, von ganzem Herzen, alles was in mir steckt. Die 30 Jahre auf der Bühne, aber natürlich auch 51 Jahre mein Leben“, betonte die Schlagersängerin. Diese Worte gingen an Florian Silbereisen nicht spurlos vorbei.

Florian Silbereisen emotional beim „Schlagerbooom“: „Ich bin jetzt selbst ein bisschen gerührt“

Bei den Fans im Publikum herrschten große Emotionen, als Michelle über ihre Karriere-Aus sprach. Zahlreiche weinende Zuschauer waren zu sehen – und auch Florian Silbereisen wurde emotional. „Ich bin jetzt selbst ein bisschen gerührt. Ich meine, ich bin mit deiner Musik aufgewachsen, da habe ich schon mitgefeiert“, merkte der Showmaster an und war dabei sichtlich ergriffen.

Kurz nach der Verkündung ihres Karriereendes trat Michelle beim „Schlagerbooom“ auf. Dort rührte sie Gastgeber Florian Silbereisen beinahe zu Tränen. © Screenshot / ARD / „Schlagerbooom“ & Screenshot / ARD / „Schlagerbooom“

Mit diesem emotionalen Auftritt war Michelle wohl eines der Highlights der ARD-Show. Doch nicht alles kam bei den Schlagerfans gut an. Im Netz zeigten sich die „Schlagerbooom“-Zuschauer sogar sauer. Verwendete Quellen: ARD / „Schlagerbooom“