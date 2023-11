Mike Cees ist dabei: Das sind die „Prominent getrennt“-Kandidaten der dritten Staffel

Drucken Teilen

„Prominent getrennt“ präsentiert im kommenden Jahr die dritte Staffel. Nun hat der Sender RTL die Ex-Paare bekannt gegeben, die sich diesmal der Herausforderung stellen.

Köln/Südafrika – Reality-TV-Formate wie „Das Sommerhaus der Stars“ und „Temptation Island“ sorgen regelmäßig für spektakuläre Promi-Trennungen. Darüber sind die Produzenten der TV-Show „Prominent getrennt“ sicherlich erfreut, schließlich haben sie dadurch eine ständige Quelle neuer Kandidatinnen und Kandidaten. Wie der Sender RTL nun bekannt gab, stehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der kommenden dritten Staffel bereits fest. Diese acht ehemaligen Paare sind derzeit für die Dreharbeiten in Südafrika.

Diese acht Ex-Paare sind bei „Prominent getrennt“ dabei

Michelle Monballijn und Mike Cees gingen als das wohl problematischstes Paar in die Geschichte von „Sommerhaus der Stars“ ein. Der Grund dafür war sein dominierendes, unreflektiertes und von Kritikern als extrem toxisch bezeichnetes Verhalten während der Show. In „Prominent getrennt“ wollen sie dennoch wieder ein funktionierendes Team werden.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im Sommerhaus der Stars Fotostrecke ansehen

Nico Legat, der Sohn des ehemaligen Fußballers Thorsten Legat (55), und seine ehemalige Freundin Sarah Liebich kämpfen in der „Villa der Verflossenen“ ebenfalls um das Preisgeld von 100.000 Euro. Sie ist immer noch verärgert über ihren Ex, da er sie vor laufender Kamera bei „Temptation Island“ mehrmals betrogen hat.

„Prominent getrennt“-Dreharbeiten laufen bis Ende des Jahres

Auch das einstige „Love Island“-Traumpaar Melina Hoch und Tim Kühnel ist mit von der Partie, ebenso wie Realitystar Gina Beckmann und ihre Ex-Partnerin Emily. Luisa Früh und Max Bornmann, die ihre Beziehung am RTL-Format „Make Love, Fake Love“ beendet haben, stellen sich ebenfalls der emotionalen Herausforderung – auch wenn sie inzwischen schon wieder gute Freunde sein sollen. Weitere Teilnehmer an dem Format sind Lukas Baltruschat, der an der „Bachelorette“ teilgenommen hat, und Chiara Fröhlich, die beim „Bachelor“ dabei war. Außerdem das frühere „Bachelor in Paradise“-Paar Emanuell Weißenberger und Kim Virginia sowie Tommy Pedroni und Sandra Sicora, deren Beziehung bei „Temptation Island VIP“ gescheitert ist.

Acht Prominente stehen bei „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ vor einer heiklen Herausforderung: eine Showteilnahme an der Seite des Expartners … © RTL/RTL+

Die Dreharbeiten für die dritte Staffel von „Prominent getrennt: Die Villa der Verflossenen“ werden noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. Ein genaues Ausstrahlungsdatum im kommenden Jahr auf RTL+ wurde noch nicht bekannt gegeben. In anderen Kuppelshows geht es dahin bereits heiß her, doch der Funken will nicht bei allen überspringen: „Bauer sucht Frau“-Carolin beendete die Hofwoche – ein Nachrücker profitiert davon. Verwendete Quellen: „Bauer sucht Frau“ (RTL/RTL+)