Mike Singer gesteht: Er wurde schon dreimal zu „Let‘s Dance“ eingeladen - aber hat sich „nie getraut“

Von: Julia Hanigk

Mike Singer bei „Let‘s Dance“. (Fotomontage) © RTL/RTL+/Stefan Gregorowius (2)

Mike Singer tanzt derzeit bei „Let‘s Dance“. Er gestand nun, dass RTL ihn schon dreimal gefragt hatte. Der Sänger hatte offenbar Angst vor einer Blamage.

Köln - Mike Singer tanzt bei „Let‘s Dance“ um den Pokal. Seine Tanzpartnerin Christina Luft holt aus dem ehemaligen DSDS-Juror sportliche Höchstleistungen heraus. Dass er in der Staffel 2022 dabei ist, ist für Singer aber alles andere als selbstverständlich, wie tz.de berichtet.

Mike Singer absolviert bei „Let‘s Dance“ anstrengendes Tanztraining

Den Sport in seinen Alltag zu integrieren war für Mike Singer bisher immer etwas schwierig, wie er in seinen Instagram Stories gesteht. Dementsprechend auch sein Respekt, bei einer Tanzshow wie „Let‘s Dance“ anzutreten. Denn da werden die Promis von ihren zugeteilten Profi-Tanzpartnern ganz schön rangenommen, trainieren täglich stundenlang.

Mike Singer hat sich dreimal nicht getraut, bei „Let‘s Dance“ mitzumachen. © Screenshot Instagram/mikesinger

In einer Fragerunde bei Instagram gesteht Singer jetzt: Die Anfrage für „Let‘s Dance“ bekam er 2022 aber nicht zum ersten Mal. Genauer gesagt wurde er schon ganze dreimal gefragt, ob er in dem Wettbewerb antreten wollen würde. Er lehnte immer ab - bis jetzt. Der 22-Jährige schreibt: „Habe mich aber nie getraut“.

Inzwischen ist er aber doch froh, seine Angst vor einer Blamage hinter sich gelassen zu haben: „Bin froh, dass ich mich jetzt dazu überwunden habe. Ich lerne so unfassbar viel über mich selbst & bin glücklich, dabei zu sein“, so Singer via Instagram. Im Publikum wird er außerdem von Kumpel Pietro Lombardi oder auch mal seiner Freundin angefeuert.

Um auf der Bühne eine top Performance zu liefern, machen Mike Singer und Christina Luft viele Durchgänge, bis alle Schritte und Posen sitzen. Dafür haben die beiden sogar eine „Bootcamp“-Liste erstellt. Mike Singer hat durch das Training sogar schon mehrere Kilos verloren.

Verwendete Quellen: RTL, instagram.com/mikesinger