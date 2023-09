„Amsterdam-Krimi“ vor „Wer wird Millionär?“

Günther Jauch fragte wieder einmal „Wer wird Millionär?“ © Stefan Gregorowius/RTL/dpa

Der Krimi am Donnerstagabend mit Hannes Jaenicke im Ersten hat die meisten Zuschauer an die Bildschirme gelockt. Der zweite Platz geht an Günther Jauch mit seiner Rate-Show bei RTL.

Berlin - Der „Amsterdam-Krimi“ hat am Donnerstagabend die TV-Konkurrenz abgehängt. 4,51 Millionen Zuschauer (20,5 Prozent) sahen ab 20.15 Uhr im Ersten die Folge „Der Tote aus dem Eis“. Stärkster Verfolger war RTL mit dem Quiz „Wer wird Millionär?“ - 3,19 Millionen Zuschauer sahen zu (17,7 Prozent). Das ZDF erreichte mit der Komödie „Schatz, nimm Du sie!“ 2,37 Millionen (10,8 Prozent).

Vox strahlte den Actionfilm „Lucy“ aus, das wollten 1,25 Millionen (5,7 Prozent) sehen. Kabel eins erreichte mit der Reportage „Die Lieblingsmarken der Deutschen“ 640.000 Menschen (3,0 Prozent).

RTLzwei hatte die Reportage „Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt“ im Programm, da guckten 540.000 Leute (2,5 Prozent) zu. Bei der Sat.1-Reportage „Die Spaßgiganten - Deutschland macht Urlaub“ saßen 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor der Mattscheibe (2,0 Prozent), bei der ProSieben-Flirtshow „Der Heiratsmarkt“ waren es ebenfalls 430.000 (2,0 Prozent). dpa