Günther Jauch sorgt mit Pfarrer-Gehaltsfrage bei „Wer wird Millionär?“ für unangenehmen Moment

Günther Jauch will es genau wissen: Was verdient eigentlich ein Pfarrer? Doch der „Wer wird Millionär?“-Kandidatin ist die Frage sichtlich unangenehm. Trotzdem bohrt er immer weiter.

Köln – Sandra Maria Hanser aus Freiburg schafft es am Montagabend (2. Oktober) als erste auf den Rate-Stuhl gegenüber von Günther Jauch (66). Nachdem die 2.000-Euro-Frage geschafft ist, muss der „Wer wird Millionär?“-Moderator dann nochmal im Privatleben von Sandra nachbohren. Doch mit einer Gehaltsfrage geht Günther Jauch dann wohl doch zu weit.

Sandra Maria Hanser arbeitet im Recruiting-Bereich der katholischen Kirche. Ein Arbeitgeber, über den man viel diskutieren kann. So sieht das auch Günther Jauch und stellt der Freiburgerin eine Frage nach der anderen – mal oberflächlicher, mal kritischer. Nachdem Hanser die 2.000-Euro-Hürde genommen hat, wird es dann nochmal so richtig peinlich.

„Sind sie eigentlich darüber informiert, was ein Pfarrer oder ein Kaplan verdient?“, will Günther Jauch von Sandra Maria Hanser wissen. Dann folgt peinliche Stille. Ihr ist die Frage sichtlich unangenehm. „Dazu sage ich lieber nichts“, antwortet die Freiburgerin. Doch eines kann sie dann doch verraten: „Ich weiß nicht, ob ich zu viel sage, aber es ist eine Beamtenbesoldung“. Doch das reicht Günther Jauch noch nicht.

„Wer wird Millionär?“ nicht nur in Deutschland ein Hit – TV-Show mit etlichen Ablegern:

Nicht nur hierzulande ist „Wer wird Millionär?“ seit Jahren ein echter Quotenhit, auch international hat sich die ursprünglich aus Großbritannien stammende TV-Show (dort: „Who Wants to Be a Millionaire?“) zu einem regelrechten Massenphänomen entwickelt. In über 100 Staaten weltweit, darunter Albanien, Österreich, Belgien, Türkei, Niederlande, Italien, Vietnam, Polen, Portugal und Schweiz, wurde die Quizshow lizenziert. Der Sendungsablauf, die Optik sowie die Musik sind dabei oftmals nahezu identisch.