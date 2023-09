Erklärungsnot: Günther Jauch irritiert wegen Namen von „Wer wird Millionär?“-Kandidatin

Von: Lukas Einkammerer

In der neuesten Folge von „Wer wird Millionär?“ kommt Günther Jauch gehörig ins Stutzen. Grund dafür ist ausgerechnet der Name einer Teilnehmerin.

Hürth – Bei „Wer wird Millionär?“ sind stets große Konzentration, knifflige Fragen und rauchende Köpfe angesagt, dennoch haben die Kandidaten in der RTL-Show auch reichlich Zeit für gemütlichen Smalltalk mit Günther Jauch (67). In der neuesten Ausgabe (25. September) sorgt der Name einer Millionenanwärterin beim Showmaster nun jedoch für große Verwunderung …

Kult-Sängerin Blümchen bei „Wer wird Millionär?“: Günther Jauch überrascht von Kandidatenname

Bei „Wer wird Millionär?“ sind bei den Gesprächen zwischen Günther Jauch und den Teilnehmern in letzter Zeit schon so einige skurrile Details ans Tageslicht gekommen. Da gab es zum einen Kerstin Jacob-Rauch, die an einer Knopf-Phobie litt und erst kürzlich Ingrid Redlefsen, die früher in einer Beate-Uhse-Fabrik gearbeitet hat. In der aktuellen Folge der Kult-Show sitzt der Moderator vor Jasmin Wagner, deren Name ihn prompt zu einem naheliegenden Vergleich verleitet.

„Als ich hörte, dass heute Jasmin Wagner bei uns in der Sendung ist, habe ich auf Blümchen gehofft“, spielt Günther Jauch sichtlich irritiert auf die Kult-Sängerin der 90er-Jahre an. „Meinen Sie, Blümchen hat das nötig?“, erwidert Jasmin Wagner, „Also nicht im negativen, sondern im finanziellen Sinne.“ Weiter erklärt die Hamburgerin, dass sie inzwischen zwar deutlich seltener mit ihrer prominenten Namensvetterin verwechselt wird, verrät aber, dass sie und Blümchen beide aus der gleichen Gegend kommen und einst sogar beim gleichen HNO-Arzt waren.

„Wer wird Millionär?“ - Wie viele Hauptgewinner gab es bisher? Bislang konnten 16 Kandidaten den Hauptgewinn von einer Million Euro auf dem heißen Stuhl von Günther Jauch abräumen. Darunter drei Teilnehmer aus den Prominenten-Specials: Oliver Pocher, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger.

Normalbürgerin statt Promi: Günther Jauch verwechselt „Wer wird Millionär?“-Kandidatin Jasmin Wagner

Dass er entgegen seiner Erwartungen nun eben doch keinen Starbesuch in seiner Sendung bekommen hat, scheint Günther Jauch zwar mächtig enttäuscht zu haben, dennoch stellt das TV-Urgestein abschließend fest: „Na gut, der Name Wagner ist ja nicht so selten und Jasmin ist ja ein schöner Name, also bundesweit gibt es da ja bestimmt 150.“ Aber wer weiß – vielleicht fühlt sich Blümchen nach Ausstrahlung der Folge ja dazu berufen, sich auch mal unter die Ratefüchse zu wagen und bei „Wer wird Millionär?“ mitzumachen.

Auch sonst ist bei „Wer wird Millionär?“ zurzeit einiges geboten. Denn erst kürzlich brach eine Kandidatin nach einem Auswahl-Quiz vor Günther Jauch in Tränen aus. Verwendete Quellen: rtl.de