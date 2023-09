„Wo sitzt der Dödel?“: Günther Jauch stellt Frau im „Wer wird Millionär?“-Publikum bloß

Von: Diane Kofer

Eine „Wer wird Millionär“-Kandidatin setzte beim Publikumsjoker auf die Gäste im Studio. Eine Frau lag dabei voll daneben und wurde von Günther Jauch an den Pranger gestellt.

Hürth – In dieser Woche geht es bei „Wer wird Millionär?“ nicht nur um eine, sondern um gleich drei Millionen Euro. Die Kandidaten auf Günther Jauchs Quizstuhl können dabei – wie gewohnt – ihre Joker einlösen und sich so auf dem Weg zum großen Geld ein wenig Hilfe hohlen. Beim Publikumsjoker versagte eine Dame im Studio am Dienstagabend allerdings. Der Moderator führte sie daraufhin vor allen vor.

„Wo sitzt der Dödel?“: Günther Jauch blamiert „Wer wird Millionär?“-Gast

Magdalena Aichman aus Hilter am Teutoburger Wald schaffte es am 5. September 2023 auf den Ratestuhl, stand aber schon bei der 500-Euro-Frage richtig auf dem Schlauch. Bei „Im Hinblick auf – oder auch: in ...? A: puncto, B: aspecto, C: acto, D: subjecto“, wusste sie nicht weiter und befragte das gesamte Publikum.

Das Ergebnis war mehr als eindeutig. Während sich 99 Prozent der Gäste im Studio für die richtige Antwort „A: puncto“ entschieden, tippte eine Person auf B. Moderator Günther Jauch, ließ es sich daraufhin nicht nehmen, die entsprechende Person ausfindig zu machen.

„Steht jemand freiwillig auf? Sie denken, ich finde Sie nicht. Ich finde Sie. Wir lassen das Spionageprogramm laufen“, witzelte er und fügte lachend hinzu: „Wo sitzt der Dödel?“ Über die Regie wurde ihm dann mitgeteilt: Block B/ Reihe 1/ Platz 6. Der 67-Jährige marschierte zum entsprechenden Platz und stellte die Dame vor laufender Kamera zur Rede. Die nahm die Bloßstellung aber mit Humor: „Ich habe mich verdrückt, würden andere jetzt sagen.“ Herr Jauchs Angebot, sie über die komplette Sendung hinweg zur Absicherung noch einmal zu befragen, lehnte sie allerdings dankend ab.

Das Konzept der „3-Millionen-Euro-Woche“ Alle Kandidaten spielen von Montag bis Mittwoch nach den bekannten „Wer wird Millionär?“-Regeln. Um sich für das Finale am Donnerstag zu qualifizieren, müssen sie dabei mindestens 16.000 Euro erspielen. Die Teilnahme am 3-Millionen-Finale ist dann aber noch nicht gesichert: Auch die Höhe der endgültigen Gewinnsumme und die Risiko-Angebote von Moderator Günther Jauch spielen eine Rolle.

Einen Tag zuvor: Auch Günther Jauch verzweifelte an „Wer wird Millionär?“-Frage

Nicht nur die Dame im Publikum war im Rampenlicht ziemlich nervös und hatte sich so wohl vertippt – auch Kandidatin Magdalena Aichman führte die Probleme bei der 500-Euro-Frage auf die Aufregung zurück. „Sie haben mich so nervös gemacht“, warf sie dem Quizmaster, gegen den Comedian Olli Schulz (49) zuletzt heftig gestänkert hatte, vor. Der versicherte hingegen, er habe sie nur auf die richtige Fährte locken wollen.

Eine Dame im „Wer wird Millionär?“-Publikum tippte als einzige auf die falsche Antwort und wurde von Günther Jauch bloßgestellt. © Screenshot: Wer wird Millionär?/ RTL (Fotomontage)

Nur einen Tag zuvor musste sich allerdings auch Günther Jauch bei einer pikanten Frage eingestehen, absolut keine Ahnung zu haben. Von einem „Multiway-BH“ hatten weder der Moderator noch sein Kandidat je gehört. Eine andere Kandidatin konnte den Moderatoren ebenfalls überraschen – er staunte über ihren ungewöhnlichen Job. Verwendete Quellen: Wer wird Millionär?/ RTL