Ekel-Geschenk für Günther Jauch: „Wer wird Millionär?“-Zuschauer entsetzt

Das ist nichts für schwache Nerven: In der neuesten Folge von „Wer wird Millionär?“ hat ein Kandidat ein eher sonderbares – und achtbeiniges – Mitbringsel für Günther Jauch.

Hürth – Neben kniffligen Fragen rund um die verschiedensten Themengebiete stehen bei „Wer wird Millionär?“ oftmals auch die Kandidaten und Anekdoten aus deren Privatleben im Fokus. Die neueste Folge der RTL-Show (9. Oktober um 20:15 Uhr) dürfte vielen Zuschauern aber einen kalten Schauer über den Rücken jagen – denn ein Teilnehmer beehrt Quizmaster Günther Jauch (67) mit einem sehr ungewöhnlichen und haarigen Objekt …

Ekliges Geschenk für Günther Jauch: „Wer wird Millionär?“-Kandidat bringt Vogelspinnenhaut mit

Bei „Wer wird Millionär?“ träumt Daniel Stachel am 9. Oktober vom großen Geldregen, lässt sich in einer ersten Vorschau auf die neue Folge die Gelegenheit aber nicht entgehen, auch seine persönliche Leidenschaft mit Günther Jauch zu besprechen: Tiere aller Art. Egal ob Insekten, Reptilien oder Spinnentiere – das Herz des sympathischen Ziegenbartträgers schlägt für alles, was kriecht und krabbelt. Um sein Hobby mit der Moderatorenlegende zu teilen, hat Daniel etwas ins RTL-Studio mitgebracht, das bei vielen Zuschauern für Ekel sorgen dürfte: einen Korb mit Vogelspinnenhäuten.

Während Günther Jauch den skurrilen Geschenkkorb begutachtet und sich eine der Spinnenhäute auf den Kopf setzt, erzählt Daniel von einem Streich, den er damit einst seiner Frau, die im „Wer wird Millionär?“-Publikum sitzt, gespielt hat: Bei einem Filmabend erschreckte er sie mit einer der Häute – ein Erlebnis, das sie bis heute nicht vergessen hat. „Mir war erstmal bisschen schlecht, ich habe gedacht, ich fahre wieder nach Hause“, erinnert sie sich, erklärt aber: „Inzwischen komme ich damit wunderbar zurecht, also im Notfall würde ich die auch füttern.“

„Wer wird Millionär?“ nicht nur in Deutschland ein Hit – TV-Show mit etlichen Ablegern: Nicht nur hierzulande ist „Wer wird Millionär?“ seit Jahren ein echter Quotenhit, auch international hat sich die ursprünglich aus Großbritannien stammende TV-Show (dort: „Who Wants to Be a Millionaire?“) zu einem regelrechten Massenphänomen entwickelt. In über 100 Staaten weltweit, darunter Albanien, Österreich, Belgien, Türkei, Niederlande, Italien, Vietnam, Polen, Portugal und Schweiz, wurde die Quizshow lizenziert. Der Sendungsablauf, die Optik sowie die Musik sind dabei oftmals nahezu identisch.

Besonders angeekelt wirkt Günther Jauch von dem Mitbringsel nicht und erkundigt sich sogar zum Essverhalten der großen Spinnen. Kein Wunder, dass der Showmaster die Exkursion ins Tierreich so gelassen nimmt – schließlich sind ihm bei „Wer wird Millionär?“ ja schon so einige ausgefallene Geschichten aus den Leben seiner Kandidaten über den Weg gelaufen.

„Panikmodus“: Zuschauer entsetzt wegen Vogelspinnen-Einlage bei „Wer wird Millionär?“

Günther Jauch scheint Nerven aus Stahl und einen eisernen Magen zu haben, bei den „Wer wird Millionär?“-Fans sorgt Daniel Stachels achtbeiniges Geschenk derweil aber für blankes Entsetzen. „Ich glaube, ich würde schreien, ich habe ja schon vor der kleinsten [Spinne] Angst. Für mich sind das die schlimmsten Tiere“, schreibt eine Zuschauerin bei Facebook, „Ich verfalle in Panikmodus“, schließt sich ihr eine weitere an. „Egal, ob Spinne oder Spinnenhaut: Das muss man schon mögen“, befindet eine Userin.

+ Zuschauer, die Angst vor Spinnen haben, sollten lieber wegschauen: Ein „Wer wird Millionär?“-Kandidat hat Günther Jauch Vogelspinnenhäute mitgebracht. © Screenshot/RTL (Fotomontage)

Ein besonders enttäuschter „Wer wird Millionär?“-Fan merkt derweil an, dass die Show mit solchen Einlagen „immer mehr in die Länge gezogen“ würde und stellt fest: „In letzter Zeit wird immer mehr mit den Kandidaten geredet, um weniger Fragen zu spielen.“

Mit einer Pfarrer-Gehaltsfrage sorgte Günther Jauch bei „Wer wird Millionär?" zuletzt für einen unangenehmen Moment.

