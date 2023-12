Mikrofon-Panne bei Jürgen Milski: Playback-Ausfall offenbart echten Gesang

Von: Jonas Erbas

Anlässlich seines Geburtstags sang Jürgen Milski bei „Promi Big Brother“ ein Duett mit seinem Bruder. Doch was im TV gut klang, war im Livestream eher eine unmusikalische Zumutung.

Köln – Eigentlich hatte Jürgen Milski (60) auf einen „Promi Big Brother“-Triumph gehofft, nachdem er bereits im Jahre 2000 in der Normalo-Version nur knapp am Sieg vorbeigeschrammt war (Platz zwei). Doch es kam anders: Mit seiner manchmal etwas zu ruppigen Art schoss sich der Partysänger bei den Sat.1-Zuschauern vorzeitig ins Aus und flog bereits als dritter Kandidat raus. Immerhin durfte er davor im Container noch seinen 60. Geburtstag feiern.

Verwirrung um Ton bei „Promi Big Brother“: Jürgen Milski klingt im Livestream anders

Die ganz große Fete blieb zwar aus, dafür wurden die „Promi Big Brother“-Kandidaten in der Nacht vom 23. auf den 24. November mit allerlei Party-Utensilien ausgestattet, darunter bunte Kostüme und der ein oder anderen Tropfen zum Anstoßen. Auf Jürgen Milski wartete indes eine große Überraschung: Sein jüngerer Bruder Peter (54) stürmte um kurz nach Mitternacht in den Container, um mit dem Realitystar zu feiern.

Zu sehen war die Szene sowohl in der regulären „Promi Big Brother“-Ausgabe als auch im 24-Stunden-Livestream – mit einem gravierenden Unterschied: dem Ton. Für Jürgens berühmte Mitbewohner stimmten die Milski-Brüder im Innenhof des Container-Camps nämlich ein Duett an. Das klang, je nachdem, ob man die Szene im TV oder per Stream verfolgte, vollkommen unterschiedlich.

Schiefe Töne und Atemlosigkeit: „Promi Big Brother“-Livestream offenbart Jürgen Milskis Gesang

Während das Duett in der regulären Sat.1-Ausgabe mit einem gut abgemischten Playback-Track unterlegt war, hörte man im „Promi Big Brother“-Livestream den tatsächlichen ‚Gesang‘ der beiden – inklusive schiefer Töne, einiger Textpatzer und erschöpftem Keuchen gegen Ende des Songs. Kurios: Die umstehenden Promis schienen sich an dem dünnen Live-Sound nicht zu stören, sondern sangen und klatschten euphorisch mit.

Gesanglich konnten die Milski-Brüder nicht wirklich überzeugen, doch davon bekamen die TV-Zuschauer nichts mit. Die „Promi Big Brother“-Folge war mit einem Playback-Track unterlegt – anders als der Livestream … © Screenshot/Sat.1/Joyn/Promi Big Brother

Ob hinter der (gespielten?) Freude eine entsprechende Anweisung von Sat.1 oder dem großen Bruder steckte, ging aus den Szenen nicht hervor. Die Produktion selbst kommt im Nachgang nicht bei allen Teilnehmern gut an: So beschwerte sich Jürgen Milski zuletzt über den angeblich unfairen „Promi Big Brother“-Schnitt. Verwendete Quellen: „Promi Big Brother“ (Sat.1/Joyn; Folge vom 23. November 2023), „Promi Big Brother 24-Stunden-Livestream“ (Joyn)