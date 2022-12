„Tagesschau“-Legende Berghoff sauer: ZDF-Sprecherin liest Nachrichten im pinken Minirock

Von: Matthias Kernstock

Teilen

Am Mittwoch (7.12.) moderierte Lisa Mittrücker die ZDF-Sendung „heute - in Deutschland“ im pinken Minirock. Für „Tagesschau“-Sprecherin Dagmar Berghoff (79) ein No-Go.

Mainz - Ob Lisa Mittrücker ahnte, dass sie mit ihrem modernen Outfit den Zorn von „Tagesschau“-Legende Dagmar Berghoff auf sich ziehen würde? Die Ausgabe von „heute - in Deutschland“ am Mittwoch im ZDF um 14 Uhr sorgt nun für eine „Minirock“-Diskussion.

Lisa Mittrücker: Moderne Journalistin mit bunten Outfits im ZDF

Seit 2020 ist Mittrücker als Moderatorin bei „heute - in Deutschland“ vor der Kamera zu sehen. Die Journalistin berichtete früher als Reporterin für das ZDF, u. a. bei der Hamburg-Wahl 2015 für das Magazin „ZDFheute“. Von Beginn an entschied sich Mittrücker für moderne, bunte Outfits. Schon im August 2021 trug die Nachrichtensprecherin beispielsweise ein „relativ“ kurzes Sommerkleid. Bei einer anderen Ausgabe 2022 hatte Mittrücker einen schwarzen Lederrock an. Alles Outfits, die zeitgemäß sind.

Im Sommerkleid trat Lisa Mittrücker bei „heute - in Deutschland“ am 13. August 2021 vor die ZDF-Kameras. Damals störte sich niemand an dem Look. © ZDF

Doch der pinke Minirock, den Mittrücker am Mittwoch bei der Sendung über die deutschlandweiten Razzien trug, löste nun Kritik der ehemaligen „Tagesschau“-Sprecherin Dagmar Berghoff aus. Sie sagte bei bild.de: „Einen kurzen Rock oder tiefen Ausschnitt finde ich bei einer Nachrichtensendung unpassend.“

Kritik an Minirock von Dagmar Berghoff, ZDF nimmt Stellung, Mittrücker schweigt

Das ZDF positionierte sich hinter Mittrücker, stärkte seiner Sprecherin den Rücken: „Es gibt weniger eine offizielle Kleiderordnung, als vielmehr ein Bewusstsein dafür, dass Mode mitmoderiert“, so ein ZDF-Sprecher gegenüber bild.de.

Im Interview mit der bild.de stellte Dagmar Berghoff (r.) klar: „Einen kurzen Rock oder tiefen Ausschnitt finde ich bei einer Nachrichtensendung unpassend.“ © ZDF / Imago Images

Dagmar Berghoff hatte während ihrer Zeit bei der ARD andere Vorgaben. „Jeder so, wie er kann. Ich hatte stets die Anordnung, so diskret und dezent wie möglich gekleidet zu sein.“

Das ist „heute - in Deutschland“ Seit dem 25. April 2020 läuft die ZDF-Sendung montags bis freitags um 14 Uhr im ZDF. Sie 15-minütige Sendung besteht aus aktuellen Nachrichten und einem Nachrichtenblock. Am Ende des Nachrichtenformats gibt es die Wetteraussichten.

Und was sagt Lisa Mittrücker zu dem Minirock-Theater? Die Moderatorin wollte sich bisher nicht dazu äußern. Verwendete Quellen: zdf.de, bild.de