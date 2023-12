Live-Patzer: Carmen Nebel verabschiedet „Die schönsten Weihnachts-Hits“-Zuschauer schon nach fünf Minuten

Von: Elena Rothammer

Live im ZDF präsentiert Carmen Nebel am Donnerstagabend „Die schönsten Weihnachts-Hits“. Doch direkt zu Beginn der Show kommt die Moderatorin ins Schleudern.

München – In der Weihnachtszeit dürfen sich die Schlagerfans auf reichlich Shows freuen. Nachdem Florian Silbereisen (42) bereits sein „Adventsfest der 100.000 Lichter“ in der ARD präsentiert hat, legt am Donnerstag (7. Dezember) Carmen Nebel (67) nach. Im ZDF moderiert sie live auf München „Die schönsten Weihnachts-Hits“ und begrüßt dort Musikgrößen wie Andrea Berg (57). Doch selbst ein Profi wie Carmen Nebel leistet sich live einen Ausrutscher.

„Tschüss aus München“: Carmen Nebel moderiert „Die schönsten Weihnachts-Hits“ im ZDF direkt wieder ab

Mit ihrer ZDF-Show bringt Carmen Nebel die Zuschauer nicht nur in Weihnachtsstimmung, sondern sammelt auch Spenden. Als sie die Promis, die im Rahmen der Spendengala Anrufe entgegennehmen, und auch die TV-Zuschauer begrüßt, kommt die 67-Jährige jedoch ins Schleudern.

„Herzlich willkomnen! Danke, dass ihr alle da seid, dass Sie alle da sind“, begrüßt sie zunächst die Promis und die Zuschauer im Studio. Aufgrund des Schneechaos in Bayern und des Bahnstreiks ist das nicht selbstverständlich. „Es war gar nicht so einfach, es ist ein bisschen herausfordernd in diesen Tagen, mit dieser Verkehrssituation. Aber Sie haben es geschafft. Viele leider nicht“, merkt Carmen Nebel an.

Dann wendet sich die Gastgeberin an die Zuschauer vor dem Bildschirm – und verhaspelt sich offensichtlich. „Die sind zu Hause, da sag’ ich mal Tschüss – äh tschüss, äh tschüss, schönen Abend, tschüss.“ Dass es nach nur fünf Minuten zu früh für die Verabschiedung ist, ist jedem klar. Schnell lächelt sie ihren Patzer weg und macht aus der Not eine Tugend. „Tschüss aus München. Ja, es hätte schön sein können, ne?“, merkt sie an, während auch das Publikum lacht.

Trotz Patzer: „Die schönsten Weihnachts-Hits“-Zuschauer feiern Carmen Nebel

Diesen kleinen Fehltritt verzeihen die ZDF-Zuschauer der Blondine aber bestimmt. Auf X (vormals Twitter) schreibt ein User: „Ich mag Carmen Nebel eigentlich echt gerne. Schade, dass sie nur noch so wenig macht.“ Dem kann sich ein weiterer nur anschließen: „Carmen Nebel ist so viel entspannter wie Florian Silbereisen. Und die Weihnachtslieder mal andere. Schade, dass sie wohl aufhören muss.“ Auch ein anderer betonte schon vorab, dass er sich auf „Deutschlands jung gebliebenste Moderatorin“ freue.

Live im ZDF präsentiert Carmen Nebel am Donnerstagabend „Die schönsten Weihnachts-Hits“. Doch direkt zu Beginn der Show kommt die Moderatorin ins Schleudern. © Screenshot / ZDF / „Die schönsten Weihnachts-Hit“ & Screenshot / ZDF / „Die schönsten Weihnachts-Hits“

Mit ihrer Show verbreitet Carmen Nebel nicht nur besinnliche Weihnachtsstimmung, sondern bringt auch reichlich Emotionen mit. Ein Auftritt rührt ganz besonders: Jürgen Drews überrascht mit einem Duett mit seiner Tochter Joelina und sorgt damit für Tränen. Verwendete Quellen: ZDF; twitter.de