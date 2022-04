Mirco Nontschew: Stars trauern bei LOL-Premiere um verstorbenen Comedian

Bei der Premiere der dritten Staffel „LOL“ trauern Stars und Comedians um den verstorbenen Mirco Nontschew. © dpa-Britta Pedersen,Prime Video-Frank Zauritz/Montage HEADLINE24

Noch kurz vor seinem Tod stand Mirco Nontschew für die dritte Staffel „LOL“ vor der Kamera. Lesen Sie hier, wie seine TV-Kollegen Abschied von ihm bei der Premiere nehmen:

Am 3. Dezember 2021 ist Comedian Mirco Nontschew unerwartet verstorben. Der Komiker wurde tot in seiner Wohnung in Berlin aufgefunden. Der Schock bei Verwandten, Freunden und Kollegen saß tief. Bis Oktober 2021 hatte Nontschew noch für die dritte Staffel „LOL“ auf Amazon Prime gedreht. Am Samstag (2. April) hatte das Comedy-Format Premiere in Berlin.

fasst zusammen, wie emotional sich Bully Herbig und Co. von ihrem Kollegen Mirco verabschiedet haben.

„LOL" wurde zum ersten Mal am 1. April 2021 auf Amazon Prime ausgestrahlt. Mehrere Promis und Comedians werden für sechs Stunden in einen Raum gesetzt und versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Dabei gilt: Wer lacht, verliert.