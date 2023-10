„Tatort“-Aus für Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl – wird Münchner-Duo nun ersetzt?

Von: Jonas Erbas

Noch ist Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer, m.) nur der Assistent von Kommissar Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, l.) und Kommissar Ivo Batic (Miroslav Nemec, r.) – doch der Jung-Ermittler könnte vom „Tatort“-Umbruch profitieren … © Peter Kneffel/dpa

Seit 1991 ermitteln Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl als Kommissaren-Duo Batic und Leitmayr im Münchner „Tatort“. Deutet sich nun ein Ende an?

München – Fast 100 „Tatort“-Folgen haben Miroslav Nemec (69) und Udo Wachtveitl (65) bereits: Seit 1991 standen die beiden Schauspieler als Ermittlerduo Batic und Leitmayr in insgesamt 93 Fällen für die München-Folgen der Krimireihe vor der Kamera – ein Ende war lange nicht in Sicht. Das könnte sich nun ändern.

„Tatort“-Aus für Batic und Leitmayr? Udo Wachtveitl hält sich bedeckt

Denn in der ARD wird derzeit fleißig umstrukturiert – auch beim „Tatort“: Nach Heike Makatschs (52) unfreiwilligem Aus und dem für 2025 angesetzten Abschied von Axel Milberg (67) könnte es in absehbarer Zeit auch Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl erwischen. Denn: Die seit 1970 erfolgreich laufende Krimireihe soll deutlich verjüngt werden.

Mit Ferdinand Hofer (30), der die Münchner Ermittler seit 2014 als Assistent Kalli Hammermann unterstützt, steht bereits ein vielversprechender Nachfolger bereit. Einen entsprechenden Wechsel deutete auch Udo Wachtveitl in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) an – hielt sich bezüglich eines möglichen „Tatort“-Umbruchs allerdings bedeckt: „Es wird sich nur insofern ändern, als dass wir bestimmt dem Rückzugsalter näher sind als er. Aber darüber ist noch nichts zu verlautbaren.“

Das Phänomen „Tatort“ Seit der Ausstrahlung der ersten „Tatort“-Folge „Taxi nach Leipzig“ am 29. November 1970, hat sich das wöchentliche Krimi-Format zu einem wahren TV-Phänomen entwickelt und beschert der ARD mit jeder neuen Folge ein Millionenpublikum. Bis heute sind stolze 102 Ermittler in der Erfolgssendung zu sehen gewesen – die meisten Einsätze kann dabei das Münchner Duo Ivo Batic (Miroslav Nemec, 68) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 64) verzeichnen. Von den 22 stetig wechselnden Schauplätzen und Teams – darunter Ludwigshafen, Wien, Stuttgart, Hamburg, Zürich und Bremen – gelten Frank Thiel (Axel Prahl, 62) und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 58) aus Münster als die am beliebtesten, wie eine Umfrage von t-online aus dem Jahr 2022 ergeben hat.

Wegen ARD-Umbruch: „Tatort“-Zukunft von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl unsicher

32 Jahre lang waren die München-Fälle fest in den Händen von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl – und wird es wohl auch noch ein Weilchen so bleiben. Denn Batic und Leitmayr sind das meistbeschäftigte „Tatort“-Ermittlerteam überhaupt und bei den ARD-Zuschauern entsprechend beliebt. Einen anstehenden Ausstieg hätten die Verantwortlichen vermutlich früh genug angekündigt. Doch: Weil sich der öffentlich-rechtliche Sender in einer Umbruchphase befindet, scheint derzeit kein Format wirklich sicher vor Änderungen – selbst, wenn es dabei um die Münchner „Tatort“-Lieblinge geht.

Über deren nächsten Einsatz dürfen sich die Fans der Krimireihe allerdings erstmal freuen: Kommenden Sonntag (29. Oktober) zeigt das Erste um 20:15 Uhr den 93. Fall („Königinnen“) von Batic und Leitmayr. Beim Sender selbst kündigte sich jüngst derweil ein Machtwechsel an: Denn andere Krimis machen dem „Tatort“ immer mehr Konkurrenz. Verwendete Quellen: Deutsche Presse-Agentur, daserste.de