Von: Alica Plate

Vor wenigen Wochen erfuhr Oksana Kolenitchenko, dass sie an der Autoimmunkrankheit Hashimoto leidet. Doch das war nicht die eine Diagnose die der „Goodbye Deutschland“-Star erhielt. Denn bei der 34-Jährigen könnte aufgrund der Hormone bereits die Menopause einsetzen.

Las Vegas - Oksana Kolenitchenko erreicht derzeit eine Schockdiagnose nach der nächsten. Bereits seit einigen Jahren hat die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin (alle News zu den beliebtesten TV-Shows auf der Themenseite) mit gesundheitlichen Problem zu kämpfen. Ein Arztbesuch setzte dem nun die Krone auf - mit gerade einmal 34 Jahren droht ihr die Menopause.

Oksana Kolenitchenko leidet an der Autoimmunkrankheit Hashimoto

Seit zwei Jahren leidet Oksana Kolenitchenko an Symptomen wie starkem Schwindel und Fieber. Lange tappten die Ärzte im Dunkeln, erst vor erhielt sie nach etlichen Arztbesuchen eine Diagnose: Der TV-Star leidet an der Autoimmunkrankheit Hashimoto - eine chronische, aber schmerzfreie Entzündung der Schilddrüse.

Ein herber Schlag für die Zweifachmama. Doch das war nicht das einzige, was die Ärzte ihr an dem Tag mitteilte. Sie prognostizieren aufgrund ihres Hormonspiegels, dass bei ihr schon bald die Menopause einsetzen könnte, wie die 34-Jährige nun auf Instagram mitteilt.

Mit 34 Jahren: „Goodbye Deutschland“-Star Oksana Kolenitchenko kommt in die Menopause

„Meine Diagnose Hashimoto ist jetzt ein paar Tage her und ich hatte Euch gesagt, dass es da noch etwas gibt; was ich verarbeiten muss …“, beginnt Oksana Kolentichenko zu erzählen. Anschließend offenbart sie, dass ihre Ärzte ihr mitgeteilt haben, „dass sich mein Körper aufgrund des Stresses der letzten zwei Jahre durch die Antibiotika Vergiftung, Eppstein Bart Virus & Leberprobleme vorzeitig in die Menopause ankündigt, mit nur 34 Jahren.“

Eine wahre Schockdiagnose, die sie nun erst einmal verarbeiten muss. Denn: Die „Goodbye Deutschland“ -Auswanderin hätte sich weiteren Nachwuchs vorstellen können. „Und obwohl ich jetzt keine geplant habe in den nächsten Jahren, so hatte ich natürlich trotzdem die Aussicht darauf, dass in ein paar Jahren, wenn Arielle und Milan schon groß sind, vielleicht noch ein kleiner Nachzügler Babytschka in unsere Familie kommt, ohne es jetzt großartig zu planen“, so die 34-Jährige.

Oksana postete kürzlich auf Instagram ein Foto auf dem der „Goodbye Deutschland“-Star nicht wiederzuerkennen war - denn die 34-Jährige war früher mit einer Girlband erfolgreich. Verwendete Quellen: Instagram.com/oksana_kolenitchenko