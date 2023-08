NDR schmeißt Kultshow mit Carlo von Tiedemann aus dem Programm

Von: Lukas Einkammerer

Seit mehr als 50 Jahren arbeitet Carlo von Tiedemann schon mit dem NDR zusammen. Doch seine beliebte Radioshow ist nun aus dem Programm gestrichen worden.

Hamburg – Radiohörer in Hamburg kamen viele Jahre lang jeden Samstagmorgen in den Genuss von Carlo von Tiedemanns (79) Sendung „Große Freiheit“. Von 10 bis 14 Uhr führte das Moderatoren-Urgestein durch aktuelle Infos, Geschehnisse und Unternehmungstipps rund um das Leben in der Hansestadt und dürfte für viele damit am Wochenende längst Tradition geworden sein. Doch nun die traurige Nachricht: „Große Freiheit“ ist plötzlich einfach aus dem Programm des Senders gestrichen worden …

Kein „Große Freiheit“ mehr: NDR streicht Carlo von Tiedemanns Radioshow

Carlo von Tiedemann, der aus dem gleichnamigen, westpreußischen Adelsgeschlecht entstammt und mit ganzem Namen Carl Ferdinand Hanns-Joachim Franz Friedrich von Tiedemann heißt, ist in der deutschen Fernseh- und Radiolandschaft seit vielen Jahrzehnten fester Bestandteil.

Mit dem NDR macht der ehemalige Journalist schon seit sage und schreibe 52 Jahren gemeinsame Sache und stand mit einer längeren Unterbrechung von 1977 bis 2004 als Moderator der „aktuellen Showbude“ vor der Kamera. Seit 1997 ist Carlo von Tiedemann zudem bei NDR 90,3 als Radiomoderator tätig und war neben „Große Freiheit“ bis März 2023 auch unter der Woche bei „Hamburg am Mittag“ zu hören.

Lange Zeit konnten Radiohörer jeden Samstag mit Carlo von Tiedemann und seiner Show ins Wochenende starten, doch von der NDR 90,3 Homepage ist „Große Freiheit“ inzwischen gänzlich verschwunden. Wie dem Programmkalender des Senders zu entnehmen ist, lief demnach am 1. Juli die letzte Folge der Kultshow – am vergangenen Samstag (8. Juli) war mit „Der Samstagvormittag mit Ilka Petersen“ bereits ein Nachfolgeformat on air, das auch die kommenden Wochen Carlo von Tiedemanns Sendeplatz übernimmt.

Carlo von Tiedemann leidet an einer seltenen Herzkrankheit Carlo von Tiedemann musste schon sein ganzes Leben lang mit vielen gesundheitlichen Rückschlägen kämpfen. In seiner Jugend erkrankte er an Kinderlähmung und auch zwei Hirntumore hat der Moderator hinter sich. 2021 folgte dann die nächste niederschmetternde Diagnose: die seltene Herzkrankheit Amyloidose, wegen der er sich einen Herzschrittmacher einsetzen lassen musste. Ende Mai kam Carlo von Tiedemann wegen eines Kalium-Schocks, einer Lungenentzündung und hohen Fiebers auf die Intensivstation, wie der Berliner Kurier damals berichtete. Aber auch dieser gesundheitliche Rückschlag wirft die TV-Legende nicht aus der Bahn. „Ich bin noch ein bisschen wackelig unterwegs, aber Unkraut vergeht nicht. Ich werde bald 80“, erklärte er dem Berliner Kurier Anfang Juni. (Quelle: berliner-kurier.de)

Wegen gesundheitlichen Problemen: NDR begründet Streichung von Carlo von Tiedemanns Radioshow

Das Ende von „Große Freiheit“ scheint im Vorfeld zwar nicht offiziell angekündigt worden zu sein, gegenüber mopo.de bestätigte eine Sprecherin des NDR die Programmänderung nun jedoch und nannte die gesundheitlichen Probleme, mit denen Carlo von Tiedemann seit einigen Jahren zu kämpfen hat, als Grund für das Aus der Sendung. Ein Abschied von NDR 90,3 ist es für ihn aber noch lange nicht, denn er sei mit seiner eigenen Rubrik „Carlo kennt sie alle“ künftig in der Sendung von Ilka Petersen zu hören.

Sein eigener Sendeplatz ist zwar gestrichen worden, den treuen Hörern von „Große Freiheit“ bleibt Carlo von Tiedemann zur altbewährten Uhrzeit aber auch künftig noch erhalten. Einen traurigen Abschied müssen derweil auch ARD-Zuschauer verkraften, denn Heike Makatsch hört beim „Tatort“ auf – und das unfreiwillig. Verwendete Quellen: mopo.de; berliner-kurier.de; ndr.de