Mit nur 17 Jahren: Jüngstes Gründer-Duo bekommt Angebote von allen Löwen für Rucksack

Teilen

17-jährige Gründer begeistern Investoren bei „Die Höhle der Löwen“ mit Fahrradtasche © RTL / Bernd-Michael Maurer

Mit 17 Jahren sind Karl Fischer und Leander Mellies die jüngsten „Die Höhle der Löwen“-Gründer aller Zeiten. Mit ihrem Produkt begeistern sie auf Anhieb alle Investoren. Die beiden konnten sich vor Angeboten kaum retten.

Das gab es noch nie bei „Die Höhle der Löwen“: Mit nur 17 Jahren bewarben sich die beiden Gründer Karl Fischer und Leander Mellies bei den Investoren – und gingen am Ende mit einem Deal nach Hause. Bei ihrer Idee handelte es sich um eine verwandelbare Tasche, die sowohl als Fahrradtasche als auch als Rucksack dient. Innerhalb von zehn Sekunden soll das Modell umgebaut werden können.

Das Produkt haben die beiden jungen Unternehmer aus Aachen passenderweise 2bag genannt. „Eine gewöhnliche Fahrradtasche macht am Rad durchaus Sinn, aber sobald man sie abnimmt, weiß man nicht so recht, wie man sie tragen soll“, erklärte Karl das Dilemma vieler Fahrradfahrer in der Sendung.

Die Idee dazu kam den beiden Jungs bei einem Auslandsjahr in Neuseeland, wo sie viel mit dem Rad unterwegs waren. Während der Corona-Pandemie eigneten sich Karl und Leander dann Nähkenntnisse an und nutzten diese erst einmal, um Masken herzustellen. Dabei blieb es nicht und sie griffen ihre alte Idee wieder auf – eine Hybridtasche, die sowohl auf dem Fahrrad als auch zu Fuß praktisch und bequem zu tragen ist. Da sie bis zur Sendung nur einen Prototyp besaßen, hofften sie auf die Unterstützung der Löwen.

Für diesen Löwen entschied sich das Gründer-Duo

Tatsächlich waren diese sofort Feuer und Flamme - Karl und Leander konnten sich kaum vor Angeboten retten! Denn nicht nur Judith Williams (50) war angetan und machte ihnen ein Angebot, auch Georg Kofler (64), Nils Glagau (46), Ralf Dümmel (55) und Carsten Maschmeyer (62) zogen nach. Ein unglaubliches Resultat, das die jungen Gründer sicher so nicht erwartet hatten.

Karl und Leander hatten also die Qual der Wahl, was die Löwen betraf. Ganz treffend erkannte Carsten Maschmeyer: „Verlieren können nur noch wir. Die haben schon gewonnen.“ Nils Glagau versuchte das Gründer-Duo mit einem streitbaren Argument auf seine Seite zu ziehen: Mit 46 Jahren ist er der jüngste Löwe, während seine Kollegen keine Ahnung von Jugendsprache hätten. Ob sich die Gründer davon beeinflussen ließen oder nicht – ihre Wahl fiel auf Nils Glagau, der ihnen nun bei der nächsten Phase ihres Projekts zur Seite steht.