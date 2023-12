Mit Quotenerfolg ins neue Jahr? RTL beginnt 2024 mit „Wer wird Millionär?“-Special

RTL startet mit einem „Wer wird Millionär?“-Special ins neue Jahr 2024. Damit könnte dem Sender gleich zum Jahresanfang ein Quotenerfolg gelingen.

Hürth bei Köln – Fans von „Wer wird Millionär?“ können sich zum Jahresende auf ein Weihnachtsspecial der Quizshow mit Günther Jauch (67) freuen. Am 26. Dezember (20:15 Uhr, bei RTL) begrüßt der Quizmaster acht Kandidatinnen und Kandidaten, die ihre schönsten Weihnachtsgeschichten mit in die Sendung bringen. Gespielt wird im normalen „Wer wird Millionär“-Modus, es stehen sowohl die Risiko- als auch die Sicherheitsvariante zur Wahl. Im winterlich geschmückten Studio dürfen sich die Kandidaten zudem ein Geschenk mit einem zusätzlichen Joker vom Baum holen.

Aber nicht nur zum Jahresende, sondern auch zum Start ins neue Jahr setzt RTL auf die beliebte Quizsendung.

„Wer wird Millionär?“: 3-Millionen-Euro Woche als Quoten-Hit

Vom 1. bis 5. Januar 2024 kehrt die 3-Millionen-Euro Woche von „Wer wird Millionär?“ zurück und geht damit in die fünfte Runde. In den ersten vier Abenden (jeweils 20:15 Uhr) kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten um den Einzug in das Finale am letzten Abend. Dann haben sie wieder die Chance, den Rekordgewinn von drei Millionen Euro mit nach Hause zu nehmen.

Dieses Jahr lief die Spezialwoche zum Jahresstart vom 2. bis 6. Januar und holte einen beachtlichen Quotenerfolg. Mit 23,2 Prozent holte die Finalsendung laut DWDL den bis dato besten Marktanteil seit 2014. Die Reichweite lag bei 4,86 Millionen Zuschauern. Erstmals liefen die 3-Millionen-Euro-Specials im Januar 2022, es folgten Ausgaben im August 2022, Januar 2023 und September 2023.

Neben „Wer wird Millionär?“-Special: Auch das „RTL Turmspringen“ kehrt zurück

Gleich zum Jahresstart hat RTL zudem ein weiteres Programm-Highlight angekündigt: Am 12. Januar 2024 geht das „RTL Turmspringen“ in die dritte Runde. Mit dabei sind unter anderem der Titelverteidiger im Einzelspringen, Fabian Hambüchen (36), sowie der ehemalige Kunstturner Philipp Boy (36), der Akrobat René Casselly (27) oder die „Germany‘s next Topmodel“-Bekanntheiten Jacqueline Wruck (25) und Kim Hnizdo (27).

Im Januar zeigt RTL eine Spezialsendung von „Wer wird Millionär?“. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Soeren Stache

Erst kürzlich beantworte Günther Jauch eine Frage, die sich viele Zuschauer schon lange stellen dürften: Warum genau ist „Wer wird Millionär“ eigentlich keine Live-Sendung? Verwendete Quellen: RTL; dwdl.de