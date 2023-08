Mit Serkan Yavuz, Jenny Elvers und Co.: 50 Realitystars sollen „Squid Game“-ähnliche TV-Show drehen

Von: Elena Rothammer

Auf Instagram herrscht auf einigen Accounts von Realitystars Funkstille. Dreharbeiten für eine neue TV-Show sollen der Grund dafür sein. Sowohl der Cast als auch das Format haben es in sich.

Frankreich – Nach und nach kündigten Realitystars, wie etwa Serkan Yavuz (26), eine Netzpause an und lassen ihre Fans mit Updates aus ihrem Leben warten. Jetzt scheint der Grund für den kollektiven Rückzug durchgesickert zu sein: Über 50 Realitystars sollen Teil einer neuen TV-Show sein.

„Squid Game“ als Inspiration: Kandidaten kämpfen in neuer TV-Show um 50.000 Euro

Während RTL schon vor der Ausstrahlung wegen einer angeblichen Prügelei während der Sommerhaus-Dreharbeiten für Schlagzeilen sorgt, ist für Reality-TV-Fans offenbar schon die nächste Show in der Mache. Wie bild.de erfahren haben will, stehen 50 Promis für ein Format mit dem Arbeitstitel „The Greatest Player“ (auf Deutsch: „Der größte Spieler“) im Château de Bertichères in Frankreich vor der Kamera. Im französischen Original heißt die Show „Les Cinquante“ (auf Deutsch: „Die Fünfzig“).

Demnach sollen Gigi Birofio (24), Walentina Doronina (23), Jenny Elvers (51), Jasmin Herren (44), Giulia Siegel (48), Cora Schumacher (46) und Serkan Yavuz (26) mit unter den Teilnehmern sein. Inspiration für das Format war „Squid Game“. Zwar geht es in der TV-Show nicht um Leben und Tod, wie in der Netflix-Produktion, doch in jeder Runde scheiden nach und nach Kandidaten aus. Dabei ist jedes Geschicklichkeitsspiel anders konzipiert als sein Vorgänger. Dem Gewinner erwartet eine Prämie von 50.000 Euro.

„Squid Game“ – der Überraschungserfolg aus dem Jahr 2021 Am 17. September 2021 wurde die erste Staffel von „Squid Game“ auf Netflix veröffentlicht und mauserte sich zum absoluten Überraschungs-Hit. Die südkoreanische Serie war schoin nach vier Wochen von circa 142 Millionen Netflix-Konten aus abgerufen worden. Damit wurde die Serie zu einer der erfolgreichsten Serien 2021. Eine zweite Staffel ist bereits in Planung, der Zeitpunkt steht jedoch noch nicht fest.

Neue Show soll auf Amazon Prime gezeigt werden

Bis Mitte August sollen die Dreharbeiten für „The Greates Player“ noch andauern. Wann das Ergebnis schließlich zu sehen sein wird, ist noch unklar. Allerdings soll die Show laut Bild-Informationen nicht im Free-TV, sondern auf der Streaming-Plattform Amazon Prime ausgestrahlt werden.

Eine neue TV-Show, die von „Squid Game“ inspiriert wurde, soll gerade produziert werden. Mit dabei sind 50 Promis, wie etwa Jenny Elvers und Serkan Yavuz. © IMAGO / Future Image & IMAGO / Sven Simon

Für wahre Trash-Fans ist demnächst auch noch mehr geboten – und das sogar im Free-TV. Danni Büchner, Yvonne Woelke und Emmy Russ sollen schon bald beim „Promi-Büßen“ zu sehen sein. Verwendete Quellen: bild.de