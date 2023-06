Mit Stefan Mross: Gästeliste des „Sommer-Schlagerspaß“ mit Andy Borg

Erst Ende Juli wird Andy Borg die neue Ausgabe vom „Schlager-Spaß“ präsentieren. Dafür aber wird die Sendung ein Open-Air-Sommer-Special mit einer beachtlichen Gästeliste.

Rust - Raus aus der Weinstube und ab in den Europapark Rust: Am 29. Juli wird Andy Borg (62) in der „Immer wieder sonntags“-Arena ein großes Sommer-Special seiner erfolgreichen Sendung „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ präsentieren. Ganze zweieinhalb Stunden wird das „Sommer-Spaß-Konzert“ gehen, das live im SWR und im MDR übertragen werden soll.

Der einstige „Musikanten-Stadl“-Moderator erzählt, dass an dem Sommerabend die gemütliche Atmosphäre eines Heurigen nachempfunden werden soll: „Wir haben uns für diesen Sommerabend nicht nur großartige Gäste eingeladen, sondern freuen uns auf ganz viele Zuschauer. Wir laden ein zum Spaßhaben und zum Mitfeiern, denn zu einem zünftigen Heurigen gehört natürlich auch die Musik.“

Diese Gäste erwartet Andy Borg

Da die sommerliche Open-Air Ausgabe des „Schlager-Spaß“ etwas länger geht als die Weinstuben-Sendungen, finden auf der Gästeliste auch mehr Namen Platz. Laut schlagerprofis.de wird Moderator Andy Borg neben Rust-„DauerCamper“ Stefan Mross auch Semino Rossi, Ramon Roselly, Fantasy, Chris Andrews, Sigrid & Marina, Luna Klee, Rosanna Rocci, Die jungen Zillertaler, Jauchzaaa und die Stadtkapelle Offenburg begrüßen.

Ende Juli wird Andy Borg die Sommerausgabe von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ präsentieren. Auf der Gästeliste steht unter anderem Schlagerstar Stefan Mross. © IMAGO / STAR-MEDIA & IMAGO / Zoonar

Sogar ein internationaler Gast hat sich angekündigt: Mungo Jerry, die britische Rockband, die 1970 mit „In the Summertime“ den weltweiten Sommerhit schlechthin landete. Mit Sicherheit wird auch dieser Evergreen in Rust erklingen. Ein weiteres Programm-Highlight dürfte der Besuch von Truck Stop sein. Die Country-Band brachte in diesem Frühjahr das Best-of-Album „50 Jahre Truck Stop“ heraus, das sich laut Schlagerprofis.de größter Beliebtheit erfreut. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de