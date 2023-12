Mit viel Prominenz „Dalli Dalli - „Die Weihnachtsshow“

Johannes B. Kerner vor dem Sendungslogo von "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow". © Sascha Baumann,/ZDF/dpa

Hans Rosenthal hat „Dalli Dalli“ einst erfunden. Nach einer Pause und mehreren gescheiterten Neu-Anläufen hat sich die Kultsendung in den vergangenen drei Jahren wieder etabliert - als Weihnachtsshow.

Berlin - Das ZDF holt einen von seinen beliebtesten Showklassikern ein weiteres Mal aus der Versenkung: „Dalli Dalli“. Und weil das Spektakel pünktlich vor den Festtagen läuft, hat es den Untertitel „Die Weihnachtsshow“. Die Sendung läuft am Dienstag (19.12.) um 20.15 Uhr im Zweiten. Moderator ist Johannes B. Kerner.

In temporeichen Spielen und bei „Dalli Klick“ dreht sich an diesem Abend alles um die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel, so das ZDF. „Und wenn die prominent besetzten Zweierteams besonders viele Punkte erzielen, heißt es wieder: "Sie sind der Meinung: 'Das war spitze!'"“

Hinter den Ratepulten nehmen eine Reihe von TV-Stars Platz: „Let's Dance“-Jurorin Motsi Mabuse und Comedian Bülent Ceylan, die Schauspielerinnen Nora Tschirner und Jasmin Shakeri, Komiker Mike Krüger und TV-Kommissar Axel Milberg, Sängerin Vanessa Mai und „Bergretter“-Star Sebastian Ströbel, „Tagesschau“-Sprecherin Susanne Daubner und ihr Kollege Jens Riewa, ZDF-Journalistin Dunja Hayali und Kinderfernsehen-Moderator Tobias Krell alias „Checker Tobi“, Radiomoderatorin Sabine Heinrich und Comedian Wigald Boning sowie Foodbloggerin Sally Özcan und TV-Koch Nelson Müller.

Die Jury setzt sich zusammen aus Skirennläufer Christian Neureuther und seiner Schwiegertochter, Miriam Neureuther. Sie rechnen genau mit bei der Begriff-Rate-Runde oder der „Dalli-Tonleiter“.

Noch eine weitere beliebte „Dalli Dalli“-Tradition erlebt eine Neuauflage: Schnellzeichner Oskar - bürgerlich: Hans Bierbrauer - hat mit dem Zeichner und Karikaturisten Daniel Stieglitz endlich einen Nachfolger bekommen. Stieglitz ist gut im Geschäft mit Erklär-Animationen für Fernsehsender: zum Beispiel für die WDR-Wissenschaftssendung „Quarks“, für „Galileo“ auf ProSieben, für die Nachrichtensendung „RTL Punkt 12“ und viele andere.

Im Jahr 1971 war „Dalli Dalli“ zum ersten Mal im ZDF zu sehen und wurde vor allem durch Moderator Hans Rosenthal (1925-1987) zu einer der beliebtesten Sendungen im westdeutschen Fernsehen. Die Wendung „Dalli Dalli“ stammt aus dem Kaschubischen, einem slawischen Dialekt aus dem Raum Danzig, heute Polen. Die Wendung bedeutet soviel wie „Los jetzt“. Die ursprüngliche Sendung war nur bis 1986 zu sehen.

Mehrere Anläufe verschiedener Sender, es wiederzubeleben, scheiterten. Doch zum 50. Geburtstag des Formats veranstaltete das ZDF im Mai 2021 eine Jubiläumsshow, die auf eine gute Quote kam. Daher hat der Mainzer Sender „Dalli Dalli“ weitergeführt, jedoch als jährliches Format für die Weihnachtszeit. dpa