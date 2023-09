„Ohne Ehre“: „Sommerhaus“-Streit mit Walentina eskaliert komplett, weil Aleks ins Bad rotzt

„Fremdgänger!“, „Lügner!“, „Ehrenlos!“: Im „Sommerhaus der Stars“ fliegen am Ende von Folge zwei ordentlich die Fetzen © Screenshot/RTL/RTL+/Das Sommerhaus der Stars

Walentina Doronina und ihr Verlobter Can finden im „Sommerhaus der Stars“ wohl keine Freunde mehr: Nach einem Streit mit Erzfeind Aleks Petrovic kracht es in der Promi-WG gewaltig.

Bocholt – Bereits in der ersten „Sommerhaus der Stars“-Folge stellte Walentina Doronina (23) überaus deutlich zur Schau, dass mit ihr nicht gut Kirschen essen ist – eine Erfahrung, die nicht nur ihr Verlobter Can (27), sondern auch diverse Promi-Paare leidvoll am eigenen Leib erfahren mussten. Ihrer Wut lässt die ehemalige „Ex on the Beach“-Kandidatin in Folge zwei dann endgültig freien Lauf.

Aleks rotzt, Walentina und Can sind außer sich: „Sommerhaus der Stars“-Drama geht weiter

Achtung – enthält Spoiler aus Folge zwei: Der Grund für Walentinas „Sommerhaus“-Ausraster ist ebenso willkürlich wie trivial: Weil sich ihr Erzfeind Aleks Petrovic (32) im Bad zu laut räuspert, stellt Mitkandidat Can ihn zur Rede. „Aleks, nicht so laut rotzen, wenn‘s geht“, motzt er ihn an. Ein Fehler? „Was willst du, Kleiner? Ich rotze im Bad, so oft ich will“, rechtfertigt sich der 32-Jährige, den Walentina und Can schon von Beginn an auf dem Kieker hatten. Das Drama nimmt seinen Lauf.

„Fremdgänger und Lügner! Ohne Ehre – ehrenlos!“, beschimpft Can sein Gegenüber unter den wachsamen Augen seiner Liebsten. Dass Aleks sich bei „Temptation Island VIP“ in Vanessa Nwattu (23) verliebt und für sie sogar seine Freundin verlassen hatte, ist für die beiden ein gefundenes Fressen. „Du bist ein Fremdgänger vor ganz Deutschland“, stichelt Walentina wenig später weiter. Inzwischen hat sich der Konflikt ins Wohnzimmer verlagert, was insbesondere Maurice (25) maßlos ärgert: „Wir haben eine gute Stimmung hier. Bleibt beide entspannt.“

Krisenstimmung im „Sommerhaus der Stars“: Walentina legt sich mit fast allen an

Entspannen kann und möchte sich aber keiner der Anwesenden mehr: Wie schon in Folge eins kracht es im „Sommerhaus der Stars“ abermals gewaltig. Tim Toupets (51) Schlichtungsversuche („Fahrt mal alle einen Gang runter“) verhallen ungehört. Stattdessen bricht Vanessa in Tränen aus. Sie kann es nicht fassen, wie mit ihrem Aleks umgegangen wird. Für den ergreift indes auch der anfangs eigentlich neutrale Maurice Partei: „Findest du das gut? Wegen dir weint die Vanessa“, schnauzt er Can an.

Als Maurice dem 27-Jährigen dann ganz unverblümt rät, sich von seiner Partnerin nicht manipulieren zu lassen, platzt Walentina endgültig der Kragen: „Du brauchst ihn nicht aufhetzen“, fährt sie ihren „Sommerhaus“-Konkurrenten an. Der will sich das nicht bieten lassen: „Du bist hier das Falscheste von allen!“, wütet er im Weggehen gegen Walentina, die ihm hämisch „Sendezeit! Sendezeit!“ hinterherruft.

Im Einzelinterview erklärt die „Promi Big Brother“-Kandidatin von 2022 dann, dass es ihren Mitkandidaten nur „um Aufmerksamkeit“ gehe. Jeder in der Promi-WG wisse genau, dass man sich in die Schlagzeilen bringen könne, wenn man mit ihr einen Streit anfange. Dass es ursprünglich Can war, der Aleks angefahren hatte, scheint sie dabei nicht wirklich zu kümmern. In dieser Hinsicht befindet sich die 23-Jährige in Bocholt allerdings in bester Gesellschaft: Bereits in Folge eins demütigte Claudia Obert (61) eine „Sommerhaus der Stars“-Konkurrentin vor laufender Kamera und betitelte sie als „fett“. Verwendete Quellen: „Das Sommerhaus der Stars“ (RTL/RTL+; Staffel 8, Folge 2), rtl.de