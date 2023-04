Mitten in der Show: Günther Jauch zieht bei „Wer wird Millionär?“ über Sat.1 her

Von: Jonas Erbas

Weil bei „Wer wird Millionär?“ die Sprache auf das „Glücksrad“ (Sat.1) fiel, konnte sich Günther Jauch einen Seitenhieb gegen den RTL-Konkurrenten nicht verkneifen.

Köln – Quiz- und Spielshows gibt es in der deutschen Fernsehlandschaft en masse, doch an den Erfolg von „Wer wird Millionär?“ (montags, 20:15 Uhr bei RTL) reichen nur die wenigsten heran. Das weiß auch Günther Jauch (66) – und konnte sich wohl auch deshalb am Montagabend (17. April) einen fiesen Spruch gegen die direkte Konkurrenz nicht verkneifen.

Da staunt Günther Jauch: „Wer wird Millionär?“-Kandidatin war schon beim „Glücksrad“

So wirklich entschlossen wirkte Tatjana Browatzki-Kircher (59) nicht, als sie sich bei „Wer wird Millionär?“ der 32.000-Euro-Frage stellen musste: „In welcher Kategorie findet man die zum Zeitpunkt der Verleihung jüngste Person, die je mit einem Nobelpreis geehrt wurde?“, wollte Günther Jauch von ihr wissen – zur Auswahl standen: „A: Chemie“, „B: Literatur“, „C: Physik“, oder „D: Frieden“. Gleich zwei Joker rieten der redseligen Kandidatin zu „D“ – erst eine Zuschauerin im Publikum, dann eine Bekannte am Telefon.

Doch trotz der doppelten Hilfe schien Browatzki-Kircher nicht gänzlich überzeugt: „Was meinen Sie, was bei mir zu Hause passiert, wenn ich auf 500 Euro runterfalle?“, fragte sie Günther Jauch. Ganz grundlos war ihre Sorge nicht, denn die 59-Jährige hat gewissermaßen ein kleines Spielshow-Trauma. Vor „Wer wird Millionär?“ hatte sie nämlich schon beim „Glücksrad“ (Sat.1) teilgenommen – und daran offenbar keine guten Erinnerungen: „Bei ‚Glücksrad‘ damals war die Kategorie ‚Tiere‘. Und ich hatte gesagt: Katzenmutter. Und die Antwort lautete: Katzenfutter – das ist für mich kein Tier!“

Die jüngste Nobelpreisträgerin aller Zeiten Mit gerade einmal 17 Jahren wurde Malala Yousafzai am 10. Oktober 2014 zur jüngsten Nobelpreisträgerin überhaupt gekürt. Die pakistanische Kinderrechtsaktivistin wurde gemeinsam mit dem Inder Kailash Satyarthi für ihren Kampf gegen die Unterdrückung von Kindern und Jugendlichen ausgezeichnet. Malalas Engagement galt insbesondere dem Zugang von pakistanischen Mädchen zum Bildungssystem – ein Vorhaben, mit dem sie etwa die radikalislamischen Taliban gegen sich aufbrachte. Ein Attentat überlebte sie 2012 schwer verletzt.

Günther Jauch teilt bei „Wer wird Millionär?“ gegen Sat.1 aus

Für den berühmten Quizmaster bot sich damit die Gelegenheit, gegen die „Wer wird Millionär?“-Konkurrenz auszuteilen: „Da können sie den Niveauunterschied zwischen Sat.1 und ‚Glücksrad‘ erkennen: Wo die Diskussion zwischen ‚Katzenmutter‘ und ‚Katzenfutter‘ geht, während wir im Nobelpreisbereich nur noch über die Staatsangehörigkeit der entsprechenden Trägerin diskutieren. That‘s the difference!“, freute sich Günther Jauch triumphierend – und richtete prompt eine Grußbotschaft an einen prominenten Kollegen: „Lieben Gruß an die Kollegen von Sat.1. Jörg Pilawa – hallo!“

Zwischen dem Sat.1-„Glücksrad“ und seiner Sendung herrsche ein „Niveauunterschied“, lästerte Günther Jauch bei „Wer wird Millionär?“ und grüßte – im Scherz – anschließend seinen Kollegen Jörg Pilawa, der für den Privatsender gleich mehrere Quizshows moderiert © Screenshot/Instagram/Wer wird Millionär?

Für Tatjana Browatzki-Kircher wandte sich bei „Wer wird Millionär?“ – anders als beim „Glücksrad“ – alles zum Guten: Die 59-Jährige hörte auf ihre Joker und erspielte so 32.000 Euro. Danach war für sie wegen einer kniffligen Frage zu sogenannten „Hamsterstreifen“ allerdings Schluss. Sie wurde mit tosendem Applaus im Studio verabschiedet. Doch nicht jeder kann in der RTL-Show Sympathiepunkte sammeln: Zuletzt spaltete ein verbissener „Wer wird Millionär?“-Kandidat das Publikum. Verwendete Quellen: „Wer wird Millionär?“ (RTL/RTL+; Folge vom 17. April 2023), rtl.de