Rabiater Show-Abbruch: Frauke Ludowig bricht Sommerhaus-Wiedersehen einfach ab

Von: Jonas Erbas

Beim „Sommerhaus der Stars“-Wiedersehen machten die Promis reinen Tisch: Besonders Stephen Dürr bekam von Mario Basler und Co. ordentlich was zu hören. Doch obwohl der Streit auch Hochtouren lief, beendete Moderatorin Frauke Ludowig einfach die Sendung.

Köln – Das große Wiedersehen am Ende der „Sommerhaus der Stars“-Staffeln ist gewissermaßen die Kirsche auf der Trash-TV-Torte: In einer letzten Aussprache flammen alle Konflikte aus der Promi-WG noch einmal auf – auch jene, die den Kandidaten im Haus selbst vorerst noch verborgen geblieben sind und erst durch die Fernsehausstrahlung die Gemüter erhitzten. Doch obwohl es allerhand Redebedarf gibt, bricht Frauke Ludowig (58) die Diskussion praktisch auf ihrem Höhepunkt einfach ab.

Sommerhaus-Wiedersehen eskaliert vollkommen – Frauke Ludowig rügt Bauer Patrick

So manch einem „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten ging es beim Wiedersehen mächtig an den Kragen: So musste sich „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer (26) für sein unerträgliches Verhalten gegenüber seiner Partnerin Antonia (22) rechtfertigen, zeigte sich dabei aber nur wenig reumütig. Der Landwirt sei „menschlich gesehen Schrott“, urteilte Christina Graß (34), die dem 26-Jährigen und seiner Freundin im Finale nur knapp unterlag. Auch von Frauke Ludowig gab es Kritik: „Ich war teilweise erschrocken, wie ein Mann seine Frau behandeln kann!“

Beim „Sommerhaus der Stars“-Wiedersehen wurde vortrefflich gestritten – doch die hitzige Diskussion wurde plötzlich von Frauke Ludowig unterbrochen und die Sendung damit mittendrin beendet (Fotomontage) © Screenshot/RTL/RTL+/Das Sommerhaus der Stars

Doch der Bauer schien schnell vergessen, immerhin saß mit Schauspieler Stephen Dürr (48) ein Mann in der Runde, mit dem gefühlt der ganze Rest noch ein Hühnchen zu rupfen hatte: Der ehemalige „Unter uns“-Darsteller war mit seiner von Beginn an mit seiner eigenwilligen Art angeeckt und traf im „Sommerhaus der Stars“ zudem auf Erzfeind Mario Basler (53), mit dem er sich schon 2016 bei „Promi Big Brother“ verkracht hatte. Weil sich der 48-Jährige immer wieder in den Streit einschaltete, warf Baslers Begleiterin Doris (52) dem Konkurrenten vor, er würde sich „überall dranzecken“.

Frauke Ludowig macht‘s offiziell: „Das Sommerhaus der Stars“ kehrt 2023 zurück! Insbesondere aufmerksame „Sommerhaus der Stars“-Fans dürften sich bei Frauke Ludowigs Abmoderation richtig gefreut haben: Die RTL-Moderatorin kündigte nämlich an, dass die Sendung im kommenden Jahr in die nächste Runde gehen werde. Details sind noch nicht bekannt, doch es gilt als sehr wahrscheinlich, dass als Kulisse erneut das Bocholter Bauernhaus herhalten muss. Die Zeiten, in denen die Sendung im sonnigen Portugal produziert wurde, scheinen vorbei zu sein.

„Sommerhaus der Stars“-Streit im vollen Gange – doch Frauke Ludowig bricht Sendung einfach ab

Damit schien die Stimmung beim Sommerhaus-Wiedersehen endgültig zu kippen: Lautstark schoss man sich auf die Dürrs ein. Doch nach einer Standpauke, welche die aufgebrachte Christina dem unliebsamen Ex-Konkurrenten hielt, hatte dieser gar keine Möglichkeit mehr, zu antworten. Stattdessen beendete Frauke Ludowig einfach mittendrin die Sendung: „Wir könnten noch so viel mehr besprechen“, moderierte die 58-Jährige die RTL-Show plötzlich ab und bedankte sich bei den Anwesenden.

Die hätten mit Sicherheit noch einiges an Redebedarf gehabt und auch der ein oder andere Zuschauer dürfte mit dem abrupten Ende der diskussionsfreudigen Talkrunde nicht ganz zufrieden gewesen sein. Doch auch nach der Show wurde offenbar fleißig weiter gestritten: Wegen eines angeblichen Seitensprungs konfrontierte Vanessa Mariposa (29) ihren Ex (28) vor laufender Kamera. Verwendete Quellen: „Das Sommerhaus der Stars“ (RTL/RTL+; Staffel 7, Folge 10), rtl.de