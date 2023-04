„Den möchte ich nicht zu Hause haben“: Verbissener „Wer wird Millionär?“-Kandidat spaltet RTL-Publikum

Von: Lukas Einkammerer

Man kann es eben nicht jedem recht machen: Weil er bei einer kniffligen Frage einfach nicht aufgeben wollte, hagelt es für einen „Wer wird Millionär?“-Kandidaten fiese Kommentare.

Hürth – Wer darauf hofft, bei „Wer wird Millionär?“ das große Geld abstauben zu können, braucht neben einem fundierten Allgemeinwissen und einer Prise Glück auch jede Menge Konzentration. Klar, ein entspannter Plausch mit Günther Jauch (66) über die Dinge des Lebens muss auch mal sein, nur wer sich über die Fragen gründlich Gedanken macht, schafft es auf der Quizleiter aber auch bis ganz nach oben. Ein besonders hartnäckiger Kandidat kann sich von den RTL-Zuschauern genau deswegen nun aber so einiges anhören …

Nach langem Überlegen: „Wer wird Millionär?“-Kandidat scheitert an Fußball-Frage

Nachdem er es in der vorherigen Folge auf 32.000 Euro geschafft hatte, steht Luca Demirel (25) im zweiten Osterspecial von „Wer wird Millionär“ für 64.000 Euro vor einer kniffligen Frage. „Welche beiden Klubs stellten seit 1982 in jedem Fußball-WM-Finale der Männer mindestens einen Spieler“, will Showmaster Günther Jauch von seinem Gegenüber wissen – zur Auswahl stehen dabei „A: Inter Mailand & FC Bayern“, „B: FC Bayern & Real Madrid“, „C: Real Madrid & FC Arsenal“ oder „D: FC Arsenal & Inter Mailand“.

Selbst für Luca, der erklärt, er habe sämtliche Weltmeisterschaften auswendig gelernt, ist das kein leichtes Unterfangen. Konzentriert tastet sich der Lehramtsstudent an die Frage heran, versucht per Ausschlussverfahren, die Lösung des Rätsels zu erschließen und redet vor laufender Kamera mit sich selbst. Auch der 50/50 Joker hilft ihm nicht wirklich, ans Aufgeben denkt er aber nicht. Wieder und wieder spielt er verschiedene Szenarien durch, wirft Namen in den Raum und nicht einmal Günther Jauch scheint mit den abenteuerlichen Gedankensträngen noch mithalten zu können.

Am Ende weigert sich Luca, den Ratestuhl mit seinen bisher erspielten 32.000 Euro zu verlassen und setzt alles auf Antwort C. Damit liegt er leider total daneben, richtig gewesen wäre Antwort A: Inter Mailand & FC Bayern. Der große Gewinn löst sich in Luft auf und alles, was ihm bleibt, sind mickrige 500 Euro. Sehr schade, aber so schnell kann es bei „Wer wird Millionär?“ eben manchmal gehen. Wenigstens gibt es als Trost von Günther Jauch noch einen Ritterschlag: „Der beste 500er seit langem.“

„Wer wird Millionär?“ nicht nur in Deutschland ein Hit – TV-Show mit etlichen Ablegern: Nicht nur hierzulande ist „Wer wird Millionär?“ seit Jahren ein echter Quotenhit, auch international hat sich die ursprünglich aus Großbritannien stammende TV-Show (dort: „Who Wants to Be a Millionaire?“) zu einem regelrechten Massenphänomen entwickelt. In über 100 Staaten weltweit, darunter Albanien, Österreich, Belgien, Türkei, Niederlande, Italien, Vietnam, Polen, Portugal und Schweiz, wurde die Quizshow lizenziert. Der Sendungsablauf, die Optik sowie die Musik sind dabei oftmals nahezu identisch.

„Unsympathischer als Katar“: RTL-Zuschauer zerreißen konzentrierten „Wer wird Millionär?“-Kandidat

Günther Jauch ist von Lucas Hartnäckigkeit beeindruckt, die „Wer wird Millionär?“-Fans im Netz hingegen eher weniger. „Ich wünsche ja eigentlich niemandem was Schlechtes, aber hier passt es schon ein bisschen“, schimpft ein Twitter-Nutzer, „Und sollte er auch die Million gewinnen – den möchte ich nicht zu Hause haben“, tut es ihm ein anderer gleich. Günther Jauch hätte ihn disqualifizieren sollen, weil er so lange für seine Antwort gebraucht hat, fordert ein Zuschauer, „Bitte nimm C und geh“, schließt sich ihm eine weitere an.

Da raucht der Kopf: „Wer wird Millionär?“-Kandidat Luca beißt sich an einer Fußball-Frage die Zähne aus. © Screenshot/RTL+/Wer wird Millionär?/Folge vom 10. April 2023 (Fotomontage)

„Ich finde diesen Typ unsympathischer als Katar“, liest sich ein besonders fieser Kommentar, ein anderer User ist aber voll auf Lucas Seite: „Ich denke, er geht schon richtig an die Sache ran“, befindet er, „Wenn ich im Kopf (…) über so manche Frage mit mir selber rede, hört sich das genauso an.“ Verübeln kann man Luca seine sorgfältige Herangehensweise nicht, schließlich kam es eine Folge zuvor erst zur wohl größten Panne in der Geschichte von „Wer wird Millionär?“ – weil alle Antwortmöglichkeiten falsch waren. Verwendete Quellen: RTL+/Wer wird Millionär?/Folge vom 10. April 2023