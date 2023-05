„Möchte nur nach Hause“: Angelinas erste Reaktion nach Bachelor-Wiedersehen mit David

„Froh, dass es jetzt vorbei ist“

+ © RTL Die Wendung nach dem Bachelor-Finale schockierte die Fans. Nun spricht Angelina beim Wiedersehen über ihre Gefühle. © RTL

Die Wendung nach dem Bachelor-Finale schockierte die Fans. Nun spricht Angelina beim Wiedersehen über ihre Gefühle.

So steht es um Angelina Utzeris (28) Gefühle beim Wiedersehen mit Bachelor David Jacksons (32). Das Finale des Bachelors war nervenaufreibend und stellte die letzten beiden Kandidatinnen vor eine Geduldsprobe. David Jackson konnte sich lange nicht zwischen seinen Favoritinnen entscheiden. Neben Angelina war noch Lisa Mischke (32) im Rennen. Schließlich fiel die Entscheidung, wer die letzte Rose bekommt: „Angelina, ich habe mich in dich verliebt!“ verriet David. Doch dann beim Wiedersehen der große Schock: Der Bachelor ist nicht mehr mit Angelina zusammen – Sondern stattdessen mit Lisa.

Die ursprüngliche Empfängerin der finalen Rose wirkt gestresst und verrät beim Wiedersehen von ihren Gefühlen. Angelina trägt einen pinkfarbenen Hosenanzug und große Creolen-Ohrringe. Auf die Frage hin, was ihr noch auf der Seele brennt, antwortet die 28-jährige: „Ich hab gar nichts mehr auf der Seele. Ich bin einfach froh, dass es jetzt vorbei ist. Und ich möchte jetzt gerne nach Hause.“ Doch sie hat die Hoffnung nicht aufgegeben, ihren Traummann noch zu finden: „Ich bin jetzt erstmal froh, dass dieses Kapitel abgeschlossen ist. Aber natürlich wünsche ich mir den richtigen Partner an meiner Seite. Und dafür bin ich auch offen. Jede wünscht sich ja eine tolle Beziehung – Auf jeden Fall. Wenn das Kapitel durch ist, kann ich mich dann auch mehr drauf konzentrieren.“

Die Fans stehen hinter Angelina

Die Fans hatten noch den Wunsch, die 28-jährige in einem anderen TV-Format wiederzusehen. Doch dies verneint Angelina fürs erste: „Gerade kann ich es mir absolut nicht vorstellen.“ Unter dem Post des Interviews von RTL auf Instagram diskutieren die Fans über ihre Aussagen. Jemand schreibt: „Würde zu gerne wissen, was der wahre Grund für die Trennung war. So wie Angelina drauf ist, scheint das nicht alles gewesen zu sein.“ Ein anderer Follower meint: „Glaub ich, dass sie froh ist das das vorbei ist. Und den Richtigen wird sie finden. Sie ist eine tolle und hübsche Frau.“ Es bleibt abzuwarten, ob die Fans Angelina in Zukunft noch in anderen Shows zu sehen bekommen.