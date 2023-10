Mörder als „Tatort“-Kommissar: Jürgen Vogel wünscht sich drastische Veränderung in der Kultreihe

Schauspieler Jürgen Vogel wünscht sich mehr Mut bei den Krimi-Schaffenden. Sein Vorschlag für den „Tatort“: „Ein Mörder, der für das Gesetz arbeitet.“

Osnabrück – Mehr als zehnmal war Schauspieler Jürgen Vogel (55) schon in einem Sonntagskrimi zu sehen, darunter in der Titelrolle im „Tatort: Der wüste Gobi“ (2017) aus Weimar. Zum „Tatort“- oder „Polizeiruf 110“-Ermittler hat er es aber noch nicht gebracht. „Mir wurde nie ein ‚Tatort‘-Kommissar angeboten. Wahrscheinlich, weil ich immer gesagt habe: Wenn ich einen ‚Tatort‘-Kommissar mache, dann einen, wie es ihn noch nie gegeben hat“, erklärt Vogel der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Mangelndes handwerkliches Können

Abgesehen davon wünscht sich der gebürtige Hamburger aber auch generell mehr Mut beim Umgang mit Krimis. „Ich wünsche mir im ‚Tatort‘ einen Mörder, der fürs Gesetz arbeitet“, schlägt er unter Verweis auf US-Serien vor. Warum es das noch nicht gibt, erklärt der Schauspieler mit den „Bedenkenträgern“ in Deutschland. Und er schiebt hinterher: „Ich halte nichts von Selbstzensur.“

Neben dem fehlenden Mut sieht Vogel bei der Krimi-Entwicklung allerdings auch ein handwerkliches Problem. „Es geht darum, wie die Rollen geschrieben sind. Da ist in Deutschland noch viel Luft nach oben“, sagt er. „Wir müssen den Autoren klarmachen, dass es nicht nur um den Fall geht, sondern um Persönlichkeiten“, fügt er hinzu. Dazu gehöre „handwerkliches Können, und da müssen wir dazulernen“.

Jürgen Vogel: Kritik an ARD und ZDF ist „sinnloses Draufhauen“

Bei der Frage, ob zu viele Krimis produziert und ausgestrahlt werden, nimmt Jürgen Vogel die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF dagegen in Schutz. „Natürlich kann man alles kritisieren und immer was besser machen - aber die Kritik an ARD und ZDF ist nichts als ein sinnloses Draufhauen“, sagt er.

Jürgen Vogel hat ziemlich genaue Vorstellungen davon, was beim „Tatort“ anders sein könnte. © dpa | Tobias Hase; IMAGO / Andre Lenthe (Fotomontage)

Das Gemecker über die Öffentlich-Rechtlichen höre er ohnehin erst „seit dem Rechtsruck“, gibt Vogel zu bedenken. „Was kritisiert man da eigentlich?“, fragt er und gibt selbst die Antwort. „Wir haben immer noch ein freies Fernsehen. Wenn ich mir vorstelle, wie wir ohne die Öffentlich-Rechtlichen dastehen - na, danke! Wir wissen doch aus anderen Ländern, was das bedeutet.“

Weil „Babylon Berlin“ den „Tatort“ ersetzt, sind die ARD-Zuschauer außer sich. Verwendete Quellen: Neue Osnabrücker Zeitung