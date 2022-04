Umzugsstreit bei „Die Geissens“: Robert ist geschockt wegen Shanias Kleidern

Shania und Davina Geiss ziehen in ihre erste gemeinsame Wohnung. Doch beim Blick in den Kleiderschrank seiner Tochter fällt Robert beinahe vom Glauben ab. Denn die freizügigen Kleider von Tochter Shania treffen gar nicht den Geschmack des Unternehmers.

Monaco - Bei den Geissens (hier alle News) ist immer was los. Reisen sie sonst um die ganze Welt und nehmen ihre Fans innerhalb ihrer TV-Show „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ mit, sind sie derzeit mitten im Umzugsstress. Dabei zeigte sich Robert kürzlich extrem entsetzt von dem Kleiderschrank seiner Tochter Shania.

Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie TV-Sendung Sender RTL2 Erstausstrahlung 3. Januar 2011 Staffeln 14

Die Geissens im Stress - Wohnung muss komplett leer geräumt werden

Den Geissens-Töchtern (hier alle Infos zu „Die Geissens“) steht eine aufregende Zeit bevor. Denn Shania und Davina werden in Kürze ihre erste gemeinsame Wohnung beziehen. Lebten sie jahrelang im Luxus und wurden von Angestellten und Mama Carmen nach Strich und Faden verwöhnt, sind sie in Kürze auf sich gestellt.

Doch nicht nur die Töchter des Unternehmers ziehen um, sondern auch die Eltern verlassen die alte Wohnung. Doppelter Stress, der sich auch auf den Gemütszustand der Familie auszuwirken scheint.

Die Geissens: Davina zeigt Vater Robert die Kleider ihrer Schwester Shania © Screenshot/RTL2

Davina und Shania Geiss ziehen in ihre erste eigene Wohnung

Knapp 150qm an der Strandseite von Monaco - genau das ist das neue Reich von Davina und Shania. Doch vor dem Zusammenleben in ihrer ersten eigenen Wohnung scheinen sie noch ordentlich Respekt zu haben. Besonders in Sachen Ordnung sind die beiden recht unterschiedlich, wie Davina offenbart.

„Meine Schwester ist die dreckigere von uns, hinterlässt oft einen Saustall in ihrem Zimmer. Ich räume dann auf“, gibt Davina im Interview mit Bild.de zu. Das Zusammenleben scheint also ganz schön spannend zu werden - Zuschauer können das Treiben der Schwestern bald auch im TV sehen. Denn Davina und Shania haben eine eigene Show bekommen, in der sie ihren Fans einen Einblick in ihr Leben ohne ihre Eltern geben werden.

Umzugsstreit bei „Die Geissens“: Robert ist geschockt wegen Shanias Kleider

Doch bis es so weit ist, müssen erstmal die alten Kinderzimmer der beiden ausgeräumt werden. Besonders beim Blick in den Kleiderschrank seiner Tochter Shania scheint Robert vom Glauben abzufallen. Denn die kurzen Kleider treffen so gar nicht den Geschmack des Unternehmers.

„Was kauft die denn für Kleider? Da gehen andere mit ins Bett!“, lässt er Schwester Davina wissen. Die kann sich dabei ein Lachen nicht verkneifen, war sie überhaupt diejenige, die ihren Vater drauf aufmerksam machte. „Damit kannst du auf der Straße arbeiten – oder beim Tabledance!“, fügt der TV-Star zu einem anderen Kleid hinzu.

Die Geissens: Shania und Davina verpassen Flug - Robert muss Privatjet für 8000 Euro buchen

Das letzte Wort scheint da noch nicht gesprochen zu sein, denn Robert möchte seine Frau Carmen mit in den Vorfall einbeziehen. Ob es dabei nochmal so richtig knallen wird? Wir sind gespannt! Auch in ihrem Podcast geht es immer wieder zur Sache. Dabei enthüllten die Töchter kürzlich, dass ihr Vater ihnen einen Privatjet für stolze 8000 Euro buchen musste, weil sie den eigentlich Flug verpassten. Verwendete Quellen: rtl.de/Bild.de