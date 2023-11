Seit Monaten nicht gesehen: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Philipp mit seinem Sohn wiedervereint

Teilen

Das einstige „Hochzeit auf den ersten Blick“-Traumpaar Philipp und Melissa ist seit kurzem offiziell geschieden. Jetzt durfte der TV-Star nach monatelangem Bangen endlich seinen Sohn treffen.

Hamburg – Eine Trennung ist nie leicht, doch insbesondere, wenn Kinder mit im Spiel sind, kann aus dem Beziehungsende schnell ein handfester Rosenkrieg werden. So erging es leider auch bei Philipp (36) und Melissa (30), die sich 2019 in der Kuppelshow „Hochzeit auf den ersten Blick“ kennen und lieben lernten. Ein Jahr später wurden die beiden TV-Stars Eltern eines Sohnes, um dessen Sorgerecht sie sich infolge ihrer Trennung offenbar heftig stritten. Zeitweise hatte Philipp sogar auf Instagram bekannt gegeben, dass er den Kontakt zu seinem Kind komplett abbrechen werde.

Jetzt scheinen die beiden Ex-Partner jedoch eine Lösung gefunden zu haben, denn Philipp veröffentlichte auf seinem Account einen Beitrag über das langersehnte Wiedersehen. „Vor dem heutigen Tag hatte ich besonders große Angst“, schreibt Philipp unter einen Schnappschuss, der ihn glücklich lächelnd mit seinem Sohn auf dem Arm zeigt. Das Gesicht des Kleinen ist auf dem Bild von einem Emoji verdeckt.

„Wir haben uns fast drei Monate nicht gesehen und ich wusste nicht, wie du auf das Wiedersehen reagierst“, berichtet er in seinem Post weiter. „Ich habe mir viele Szenarien im Kopf immer und immer wieder durchgespielt. Mein Horrorszenario wäre gewesen, du siehst mich, drehst dich um und sagst: ‚Papa ich will dich nicht sehen.‘ Das hätte mir das Herz gebrochen.“

Das einzigartige Konzept von „Hochzeit auf den ersten Blick“

Die Sat.1-Show „Hochzeit auf den ersten Blick“ hält genau das, was sie verspricht. Singles auf der Suche nach der Liebesgeschichte ihres Lebens treffen aufeinander – aber nicht bei Dates und vorsichtigem Kennenlernen, sondern direkt am Traualtar. Zwar wurden die Pärchen von Experten sorgfältig kuratiert, ob die Romanze am Ende dann doch hält, weiß niemand. Aber ganz egal, ob Schmusen oder Scherbenhaufen – unterhaltsam ist es allemal. Wie viele andere Reality-Formate stammt die Kuppelsendung aus Dänemark, wo sie unter dem Namen „Gift Ved Første Blik“ läuft. In den USA ist „Married at First Sight“ bereits in den Startlöchern für die 16. Staffel und der beste Beweis dafür, dass das ungewöhnliche Konzept bei den Zuschauern auf große Resonanz stößt.