„Während der Werbung": Motsi Mabuse zeigt, was bei „Let's Dance" passiert, wenn Kameras aus sind

Bei „Let‘s Dance“ geht‘s auch hinter den Kulissen stimmungsvoll zu (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Motsi Mabuse & Rolf Vennenbernd/dpa

Mit einem Instagram-Video lässt Motsi Mabuse die Fans an einem ganz besonderen Moment am „Let’s Dance“-Set teilhaben.

Alle „Let’s Dance“-Fans dürfen sich dank Motsi Mabuse (41) über einen exklusiven Blick hinter die Kulissen freuen. Die RTL-Tanzshow ging dieses Jahr bereits in die 15. Runde. Letztendlich konnte sich Zirkus-Artist René Casselly (25) zusammen mit seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (33) den Titel „Dancing Star“ sichern. Am Freitag (27. Mai) folgte die „Profi Challenge“, bei der die ausgebildeten Tänzer spektakuläre Auftritte auf dem Parkett lieferten. Die Sieger-Trophäe ging schlussendlich an Renata Lusin (34) und Christian Polanc (44).

Doch was geht eigentlich bei „Let’s Dance“ ab, wenn die Kameras aus sind? Die Antwortet darauf liefert Jurorin Motsi Mabuse auf ihrem Instagram-Account. Dort teilte sie ein Video, das sie inmitten einer Gruppe an Frauen beim Abtanzen zeigt. Zu Jennifer Lopez‘ Hit „Let’s Get Loud“ geben die Ladys alles auf dem Tanzparkett und verbreiten eine ordentliche Portion gute Laune. „Was passiert während der Werbung“, schrieb die gebürtige Südafrikanerin neben dem Clip. Dabei verriet sie, dass die Ladys von ihrer Tanzschule stammen und dort einen Kurs gemacht haben, um Lateinamerikanische Tänze zu lernen. „Choreeooo! War ein Fest, Ladys. Bis bald mal wieder!“, jubelte Motsi.

Motsi Mabuse: Begeistertes Feedback ihrer Tanzgruppe

Ihre Tanzkolleginnen meldeten sich unter Motsis Beitrag, um sich für die tolle Zeit auf der „Let’s Dance“-Bühne zu bedanken. „Ladies Latin Crew on Tour! Wir rocken jede Bühne der Welt! Einfach schön, euch alle zu haben“, schwärmte eine der begeisterten Tänzerinnen. Eine weitere bedankte sich bei Motsi für die „unvergessliche Nacht“, während eine dritte schrieb: „Tanzen verbindet! War ein toller Abend.“

Seit März 2018 betreibt Motsi Mabuse zusammen mit ihrem Mann Evgenji Voznyuk (38) die „Motsi Mabuse – Die Taunustanzschule“ in Eschborn in der Nähe von Frankfurt. Angeboten werden knapp 75 Kurse pro Woche, die sich an alle Alters- und Leistungsklassen richten. Eine kleine Gruppe ihrer Tanzschüler hat also nun die Gelegenheit bekommen, auch auf dem „Let’s Dance“-Parkett ihr Können zu zeigen.