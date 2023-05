Motto und Gästeliste vom Fernsehgarten am Sonntag, 28. Mai 2023

Andrea Kiewel kann im ZDF-Fernsehgarten u.a. Ben Zucker und Anna-Carina Woitschack begrüßen © IMAGO / STAR-MEDIA /Eventpress/Bildagentur Monn

Die Fernsehgarten-Saison hat am 7. Mai begonnen! Die beliebte ZDF-Sendung hat auch für die nächste Ausgabe eine beeindruckende Gästeliste parat.

Seit dem Startschuss am 7. Mai ist die Fernsehgarten-Saison bereits wieder in vollem Gange. Die beliebte ZDF-Sendung wird Schlagerfans wieder den ganzen Sommer über mit ihren liebsten Hits und jeder Menge Unterhaltung begeistern. Dabei wird die Open-Air-Show jeweils unter einem eigenen Motto stehen.

Das Thema der nächsten Ausgabe, die am 28. Mai ausgestrahlt wird, lautet „Flohmarkt“. Wenn Moderatorin Andrea Kiewel um Punkt 12 Uhr in Mainz den Fernsehgarten eröffnet, darf also nicht nur geschunkelt und mitgeklatscht, sondern dieses Mal auch gefeilscht werden. Ob die „Bares für Rares“-Expertin Wendela Horz Insider-Tipps für Schnäppchenjäger mitbringen wird?

Die Gästeliste ist lang

Mit Kunsthistorikerin und -händlerin Dr. Elisbeth Nüdling ist übrigens noch eine weitere Dame vom Fach in den Flohmarkt-Fernsehgarten eingeladen. Spannende musikalische Unterhaltung wird es von Luca Hänni, Vincent Gross, Anna-Carina Woitschack, Heinz Rudolf Kunze, Neonlicht, Ben Zucker, Wolfgang Trepper, Sven Deutschmanek und Ben Zucker geben.Es dürfte also für jeden Schlagerliebhaber etwas dabei sein. Wer bei der Live-Sendung in Mainz vor Ort dabei sein möchte, kann noch letzte Tickets erwerben. Allerdings sind für die Pfingst-Ausgabe nur noch Stehplätze zu haben.