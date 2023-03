München von unten: Krimi auf ZDFneo

Die Kommissare Ludwig Schaller (Alexander Held, M), Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen, l) und Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier). © Jürgen Olczyk/ZDF/dpa

Ein „München Mord“ der anderen Art: Nahe dem Hauptbahnhof wird die Leiche eines Kleinkriminellen in 70er-Jahre-Kleidung gefunden. Das weckt in Schaller Erinnerungen an eine Rotlicht-Legende dieser Zeit: Gustav Schmidinger, der „Pate“ des Bahnhofviertels.

Berlin - München muss nicht immer leuchten. Die Weltstadt mit Herz kann auch sehr grau und ohne Glamour daherkommen. Mitten im tristen Bahnhofsviertel, zwischen schäbigen Spielhallen und düsteren Hinterhöfen, spielt „Der Letzte seiner Art“. Der „München Mord“-Krimi aus dem Jahr 2021 läuft am Dienstag um 20.15 Uhr auf ZDFneo.

Diesmal geht's ins Rotlicht-Milieu: Die angegraute Kiezgröße Gustav Schmidinger (Martin Umbach) ist nach langen Jahren in sein Viertel zurückgekehrt, aber das Revier und die Geschäfte mit Glücksspiel und Prostitution haben sich längst andere unter den Nagel gerissen. Ein Kleinkrimineller, der dem in die Jahre gekommenen „Paten von München“ sehr ähnlich sieht, wird ermordet. Und so bekommt es dann auch der aalglatte Schmidinger, der sich gerne einmal im Whirlpool auf dem Hochhausdach räkelt, mit der Angst zu tun.

Auf gewohnt eigensinnige Art und Weise taucht das schräge Ermittlerteam in diese schäbige Welt ein: Kommissar Ludwig Schaller (Alexander Held) und die Jungspunde Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen) und Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) stolpern dabei förmlich über finstere Verdächtige, die dem Unterweltboss an den Kragen wollen. Warum bloß trägt der Wäschereibesitzer Dirk Ascher (Alexander Beyer) so sündhaft teure Armbanduhren? Welche Dienstleistungen stecken hinter dem Pflegedienst der aufgebrezelten Zoja Kodraj (Edita Malovcic). Und was führt Schmidingers Exfrau Katharina (Jeanette Hain) im Schilde? Mit ihr darf sich der wackere Polizei-Oldie Schaller bei einem Degengefecht messen. Ein skurriler Auftritt.

Eine Art verdeckter Kampf der Geschlechter zieht sich durch diese kurzweilige Krimi-Klamotte (Regie: Jan Fehse; Buch: Peter Kocyla). Die Jung-Kommissare führen ihre ganz eigene MeToo-Debatte: Warum darf Angelika als Frau eine Kiezgröße nicht auch mal attraktiv finden? Und wieso wird Harald immer so aggressiv, wenn er auf eine starke Frau trifft?

Die munteren Wortgefechte der beiden überdecken ein wenig den Mangel an Spannung, unter dem dieser Regionalkrimi leidet. Am Ende löst das unverzagte Ermittler-Trio verkleidet wie auf dem Fasching den Fall eher im Vorbeigehen. Und dann gibt's Cola Rum für alle! dpa